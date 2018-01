Atkinsons Boutique Opening in Londons Burlington Arcade

Mit einem wunderbaren Event feierte das Dufthaus Atkinsons – 1799 in London gegründet – im Dezember 2017 seine Rückkehr nach Mayfair.

Nur einen Katzensprung von jener historisch so bedeutungsvollen Adresse an der 24 Old Bond Street (noch immer ist das Atkinsons Firmenlogo an jener Fassade zu finden) eröffnete man in der renommierten Burlington Arcade eine Atkinsons Duftboutique.

Ein einzigartiger neuer Hot Spot für Duftliebhaber aus aller Welt, die in einzigartigem Ambiente das Gesamtsortiment und den Spirit der Marke erleben können.

Die Boutique ist in jeder Hinsicht ein Highlight: Designer Christopher Jenner, der seit langem schon mit Atkinsons zusammenarbeitet, zeichnet für das grandiose Interior verantwortlich, das eine faszinierend eklektische Atmosphäre ausstrahlt und einmal mehr auch in dieser Kooperation die so facettenreiche Heritage britischer Handwerkskunst zelebriert.

Last but not least ergänzt ein Barber Shop im Basement der Boutique das Angebot. Brit style at it‘s best.

Foto: (c) Atkinsons, Michael Franke