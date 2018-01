SPA Star Awards: Der Countdown läuft!

Sie haben ein Day Spa oder tolles Hotel mit einem außergewöhnliches Spa? Ein Konzept das vom Spa bis in die Küche und die Zimmer stimmig ist und Ihre Gäste immer wieder begeistert? Oder gehen Sie ganz frisch an den Start mit innovativen Ideen und einem Spa das nicht älter als zwei Jahre ist? Dann sollten Sie sich rasch für die SPA Star Awards 2018 bewerben* – bis zum 16. Februar 2018. In einer dieser sechs Kategorien finden Sie sich bestimmt wieder:

• Newcomer Neubau oder Wiedereröffnung vor nicht mehr als zwei Jahren

• City Spa Außergewöhnliches Day Spa oder Spa in einem Stadthotel

• Green Spa Fokus auf Nachhaltigkeit und grüne Standards in allen Bereichen

• Spa Konzept Im Spa passt und ergänzt sich alles sinnvoll – auch mit dem Hotel

• Spa Team Das perfekte Spa Team präsentiert sich mit einem kurzen Video-Clip

• Spa Star plus Einzigartig, anders als die anderen – überzeugend und stringent

Die SPA Star Awards 2018 werden im Rahmen des Spa Life Congress am 15. Mai 2018 im Gesundheitsresort Freiburg i. Br. verliehen.

Genaue Informationen zu den einzelnen Kategorie sowie das Bewerbungsformular finden Sie auf www.redspa.de/spa-star

*Bearbeitungsgebühr: 160 Euro zzgl. Mehrwertsteuer (zahlbar bis 16.02.2018). Dieser Betrag wird bei verbindlicher Zusage angerechnet auf die Spa-Life-Congress-Gebühr von 490 Euro, und zwar unabhängig von der Nominierung.