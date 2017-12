Wellness Aphrodite 2017: Die besten Wellnesshotels des Jahres

Im Traumpalast im Europa-Park in Rust zeichnete der Freizeit-Verlag Landsberg zeichnete am 3. Dezember in festlichem Rahmen zum 15. Mal die besten Wellnesshotels im deutschsprachigen Raum aus. Die Wellness Aphrodite 2017 wurde in den acht Kategorien Wellness-Küche, Fitness & Sport, Beauty & Treatments, Spa-Design, Logis, Ökologie/Nachhaltigkeit, Spa-Personality und Gesamtkonzept verliehen. Aus jeweils vier nominierten Hotels wurden im Vorfeld von einer Fachjury die acht Sieger gewählt. Zum zweiten Mal wurde der Jury-Sonderpreis Wellness Hideaway verliehen.

Hier sind die Gewinner:

Wellness-Küche: Das Kranzbach

Des Weiteren waren nominiert: das Posthotel Achenkirch (A), das Romantik Hotel Sackmann in Baiersbronn sowie das BollAnts – Spa im Park in Bad Sobernheim.

Fitness & Sport: Jagdhof in Röhrnbach

Nominiert waren: das Bio- & Wellnessresort Stanglwirt in Going (A), Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden und das Hotel Alpine Palace in Hinterglemm (A).

Beauty & Treatments: Victoria-Jungfrau Grand Hotel

Außerdem nominiert waren: Steigenberger Hotel Der Sonnenhof in Bad Wörishofen, Menschels Vitalresort in Bad Sobernheim und das Falkensteiner Balance Resort in Bad Stegersbach (A).

Spa-Design: Hotel Bleiche Resort & Spa

Nominiert waren: das Chalet Mirabell in Hafling (I), das Hotel Therme Meran (I) und DAS.GOLDBERG in Bad Hofgastein (A).

Ökologie / Nachhaltigkeit: Bio Wellness Hotel Holzleiten

Die weiteren Nominierten: das Biohotel Pausnhof in St. Oswald, das Rogner Bad Blumau und die Hirschenhotels in Parsberg.

Logis: Andreus Golf Lodge

Nominiert waren: das Alpine Wellness Hotel Karwendel in Pertisau (A), das Erlebnishotel Santa Isabel im Europa-Park in Rust und der Preidlhof Luxury DolceVita Hotel in Naturns (I).

Spa Personality: Falkensteiner Balance Resort

Nominiert waren außerdem: Mireille Francois von der L’Hostellerie La Chenaudière in Colroy-la-Roche (F), Markus Scheyrer vom ASTORIA Resort in Seefeld (A) und Melody Ma vom Hotel Therme Meran (I).

Gesamtkonzept: Stock*****resort

Nominiert waren außerdem: das HUBERTUS Alpin Lodge & Spa in Balderschwang, Ebner’s Waldhof in Fuschl am See (A) und das Naturhotel Waldklause in Längenfeld (A).