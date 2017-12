Madarin Oriental Munich: Weihnachten und Silvester

Das Mandarin Oriental Munich hat zu Weihnachten und Silvester ganz besondere Angebote

„Weihnachtsgans Deluxe to go“

Für diejenigen, die die Weihnachtstage nicht in der Küche verbringen möchten, ist die „Weihnachtsgans Deluxe to go“ eine Möglichkeit. Die fertig gebratene Gans vom Biohof für vier Personen mit Apfelrotkraut, Kartoffelknödel, glasierten Maronen und einem Verdauungsschnaps steht an den Feiertagen zur Abholung bereit. Dazu gibt es als Dessert Bratäpfel mit Marzipan und Nüssen sowie Vanillesauce und einen Schnaps.

Die Gans ist zwischen 24. und 26. Dezember auf Anfrage erhältlich und muss mindestens 48 Stunden im Voraus gebucht werden.

Weihnachts- und Silvester-Omakase Menü im Matsuhisa, Munich

Das etwas andere Weihnachtsmenü wird im Matsuhisa, Munich serviert: Das Sechs-Gänge-Menü des Starkochs Nobu Matsuhisa bietet eine breite Auswahl an japanisch-peruanischen Gerichten, u.a. Sashimi von der Jakobsmuschel mit Schalotten-Salsa und Oscietra Kaviar oder Wange vom Wagyu Beef mit gerösteten Süßkartoffeln, Perigord Trüffel und Shiso Butter.

Das Menü ist am 24. Dezember 2017 für 165 Euro pro Person, inklusive Wasser und Kaffee buchbar.

Das Jahr 2017 stilvoll ausklingen lassen können Gäste bei einem Sieben-Gänge-Menü im Matsuhisa, Munich. Nach dem Dinner folgt eine Party im Winter Pop-Up in der Bar31. Das Highlight des Abends ist das Feuerwerk mit Champagner auf der Dachterrasse.

Der Preis von 365 Euro inkludiert ein Sieben-Gänge-Menü mit Wasser und Kaffee, die Silvesterparty sowie den Champagnerempfang auf der Dachterrasse zum Jahreswechsel.

Neujahrsbrunch

An Neujahr lädt das Mandarin Oriental, Munich zu einem ganz besonderen Sonntagsbrunch von 12 bis 15 Uhr. Gäste wählen aus einer eigens erstellten Speisekarte, gespickt mit einer Vielzahl an japanisch-peruanischen Klassikern und Frühstücksspezialitäten. Der Brunch ist ein Highlight für die ganze Familie: Während die Eltern gemütlich und in aller Ruhe ins Jahr starten, werden die Kleinen im kostenlosen Matsuhisa Kid’s Club in den angrenzenden Banketträumen betreut.

Für 99 Euro pro Person heißt das Motto „Schlemmen Deluxe“ und ohne Limit. Des Weiteren ist ein Sparkling Sake oder Champagner zur Begrüßung sowie Wasser, Kaffee und Tee inkludiert.

Winter Pop-Up in der Bar31

Gemütliches Chalet-Feeling mitten in der Stadt: Bis 15. Januar 2018 ist aus der Bar31 in ein winterliches Pop-Up Chalet geworden. Die Hotspot-Bar ist nicht wiederzuerkennen mit weißen Holzwänden, braunen Holztischen, von der Decke hängenden Eiszapfen und vereisten Fenstern ̶̶ ein wahres Winterwonderland im Herzen Münchens.

Bei Kerzenschein und Kaminfeuer werden feine, winterliche Klassiker, wie Tartar vom Weiderind mit Spiegelei und geröstetem Holzofenbrot, Rinderkraftbrühe mit Griesnocken, Backhendl mit Petersilienkartoffeln oder Wallerfilet mit Senfsauce, Wurzelgemüse und sautierten Kartoffeln serviert. Zum Dessert locken Apfelstrudel mit Vanillesauce und Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster und Apfelmus.

www.mandarinoriental.de/munich