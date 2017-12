Jahresstart 2018: Villa Stéphanie lockt mit Spezialangeboten

Entspannen, abnehmen und entgiften in prachtvoller Atmosphäre: Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden, das Stammhaus der renommierten Oetker Collection, bietet mit der historischen Villa Stéphanie ein Luxus-Spa, das in Europa seinesgleichen sucht. Auf Wunsch kommen Gäste noch bis 20. März 2018 in den Genuss mehrerer attraktiver Spezialarrangements, die sich ganz den Themen „Weight Loss“, „Detox“ und „Re-Balance“ widmen.

Das Angebot „Weight Loss“ richtet sich an alle, die unter medizinischer Betreuung genussvoll abnehmen und gleichzeitig lernen möchten, wie man sich ausgewogen ernährt und welche Faktoren für einen gesunden Lebensstil wichtig sind. Das „Detox“-Programm ist maßgeschneidert für all jene, die intensiv entgiften und entschlacken wollen – mithilfe der Ernährung, über die Haut sowie mental. Experten erklären, wie der Gast das Erlernte anschließend in den Alltag integrieren kann.

Die Angebote „Intense Weight Loss“ und „Re-Balance“ sind konzipiert als kurze, intensive, hocheffektive Auszeit von den Strapazen des Alltags.

DIE SPEZIALARRANGEMENTS – BIS 20. MÄRZ 2018:

WEIGHT LOSS – Der Startschuss zu einem neuen Körpergefühl

7 Tage 3.100 € pro Person (exklusive Übernachtung)

10 Tage 4.100 € pro Person (exklusive Übernachtung)

DETOX – Wohltat für Körper und Seele

7 Tage 2.900 € pro Person (exklusive Übernachtung)

INTENSE WEIGHT LOSS – Effektives 3-Tage-Programm

3 Tage 1.550 € pro Person (exklusive Übernachtung)

RE-BALANCE – 3 entspannende Tage

3 Tage 1.025 € pro Person (exklusive Übernachtung)

Weitere Infos und Buchung: www.oetkercollection.com