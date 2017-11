Wer sich selbst näher kennen lernen möchte, seinem Leben neuen Sinn geben will oder einfach nur Inspiration und neue Denkanstöße braucht, der bucht heute ein sogenanntes Retreat.



AyurSoul – erkenne Dich selbst, so heißt das Retreat (englisch für Rückzug oder spirituelle Ruhepause). An zwei Tagen soll der Kurs die Teilnehmer zu mehr innerer Gelassenheit führen und auch Denkanstöße zu ihrem bisherigen Leben geben. Die europäische Akademie für Ayurveda in Birstein, gleichzeitig Sitz der Rosenberg Gesellschaft für ganzheitliche Gesundheit und Bildung, bietet mit ihrer Ruhe und ihrem eigenen, sehr persönlichen Flair den passenden Rahmen.

AyurSoul Retreat in Fakten

Ayurveda Die ayurvedische Konstitutionslehre, eine jahrtausendealte, traditionelle indische Heilkunst, hilft uns zu erkennen, wer wir wirklich sind. Im Mittelpunkt steht unsere Prakriti, die Grundkonstitution. Erkennen wir diese, so gewinnen wir einen tiefen Zugang zu unserer wahren Natur mit all ihren Vorlieben, Abneigungen und Talenten, die unser Leben bestimmen. Das Retreat gibt einen groben Einblick in die ayurvedische Lehre.

Yoga Untrennbar mit Ayurveda verbunden ist Yoga. Deshalb sind neben Meditationen auch verschiedene Yoga-Übungen in das Programm eingebaut, die helfen, sich zu entspannen und gleichzeitig seinen Körper wieder besser zu spüren.

Leitung Retreatleiterin ist die Musikwissenschaftlerin Dr. phil. Ulrike Kienzle. Sie ist praktizierende Yogalehrerin und psychologische Ayurveda-Therapeutin und führt die Teilnehmer kompetent, sehr persönlich und einfühlsam durch das AyurSoul-Retreat.

Kosten Das Retreat beginnt am ersten Tag um 18 Uhr und endet am letzten Tag um 14 Uhr. Der Kurs kostet 395 Euro. Darin enthalten ist neben dem umfassenden Programm mit Übungen auch eine eine typgerechte Ayurveda-Massage.

Die Vollpension, also Übernachtung und Verpflegung, wobei in Birstein stets ayurvedisch gekocht wird, beginnt ab 99 Euro pro Nacht/Person.

www.rosenberg-ayurveda.de

