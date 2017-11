Auf Duftreise mit Influencer Jeremy

Wer bei Youtube Suchbegriffe wie „Bleu De Chanel“ oder „Dior Sauvage“ eingibt, landet meist zuerst bei ihm: Jeremy Fragrance ist mit über 200 000 Abonnenten einer der wichtigsten Influencer in Sachen Duft. Wir freuen uns, dass Jeremy ab sofort in jeder INSIDE beauty von seinen Duftreisen und neuen Entdeckungen erzählt. Und wenn Ihr noch mehr von ihm lesen wollt, besucht ihn auf Youtube: www.youtube.com/jeremyfragrance

Jeremy, welches sind deine drei aktuellen Duftfavoriten bei den Damen?

Für mich der größte Release dieses Jahr: Mon Guerlain. Ein absoluter Traum und der Duft den ich meiner Ehefrau/Freundin schenken würde, wenn ich eine hätte :-)). 2ter Platz geht an Dolce Gabbana Light Blue Intense, endlich eine intensiver Version des ohnehin fantasischen Originals. 3ter Platz ist Mugler AURA, ein wirklich schöner Release, sehr originell und passt zu 100% zu der Marketing-Kampagne: Grün, Mysteriös und anders, echt ein guter Duft.

… und welche Herrendüfte findest du top?

Die Lancierungen für Herren waren dieses Jahr eindeutig nicht so stark wie die Damen-Releases, viele Duft-Häuser haben mich enttäuscht. Ich unterscheide zwischen Düften, die ich persönlich genieße, und Düften, die ich meinen Fans empfehlen kann. Gerade bei Düften, einem so subjektiven Thema, ist das eine große Herausforderung. Aktuelle Top Düfte sind sicher: Dior Sauvage, nach wie vor Chanel Allure Sport Extreme, Jean Paul Gaultier Le Mâle oder nach wie vor der Champion Creed Aventus. Ich respektiere Aventus sehr. Der Duft hat etwas geschafft, was nur wenige schaffen: Er ist „unique“ aber dennoch „mass appealing“.

Dein tollstes Event der letzten Wochen?

Die TFWA in Cannes war mega! Alle Marken, die man sich wünscht, plus Traumkulisse an der Côte d’Azur.

Und wer hat dich besonders beeindruckt?

Ich war positiv erfreut vom Charisma von Thierry Wasser, dem Guerlain Meisterparfümeur. Ich wusste bis dato nicht, dass Parfümeure so charismatische Powertypen wie er sein können. Thierry hat mich wirklich beeindruckt!

