The Sha recipes – Das Beste aus der Küches der Sha Wellness Clinic

The SHA recipes to live longer and better (Die Rezepte von SHA für ein längeres und gesünderes Leben) ist viel mehr als nur ein Rezeptbuch: es ist ein praktisches und wertvolles Beratungswerkzeug über gesunde, natürliche und energetische Ernährung, das es Ihnen erlaubt, einen geeigneten Gesundheits- und Vitalitätszustand und infolgedessen Ihr Idealgewicht zu erreichen und zu halten, ohne auf eine attraktive und flexible Ernährung verzichten zu müssen.

Die Ernährung ist ein Schlüsselfaktor für unsere physische und psychische Gesundheit. Dieses Buch bietet die Richtlinien für eine vollständige Ernährung, die die Vitalität, das Wohlbefinden und die entschlackende und selbstheilende Fähigkeit des Körpers steigern und so den Alterungsprozess verlangsamt.

Mit diesem Buch will man nicht nur die Gäste der SHA Wellness Clinic ansprechen, sondern auch all jene erreichen, die Wert auf gesunde, vollwertige Ernährung legen. Es gibt Einblicke in die ERnährungsphilossphie der Sah Wellness Clinic und stellt die beliebtesten, von Sha-Ernährungsteam und den Köchen kreierten Rezepte vor, die allesamt den Grundsätzen einer gesunden Ernährung nachkommen.

Die SHA Wellness Clinic in Spanien gilt als eines der besten medizinischen Spas der Welt.

Verlag: Lectura Plus, 2016

184 Seiten, 29,99 Euro

https://shawellnessclinic.com