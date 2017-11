Schwarzwaldküche im Mini-Format

Von spanischen Tapas inspiriert, zeigen Verena Scheidel und Manuel Wassmer auf raffinierte Weise, wie kreativ und modern die Badisch-Schwäbische Küche sein kann, ohne dabei mit Traditionen zu brechen oder die Bodenständigkeit zu verlieren.Speck, Schinken, Meerrettich, Bachforelle, Kirschen – her damit! Alles, was der Schwarzwald an guten, handgemachten Lebensmitteln,Gemüse, Kräuter und Obst zu bieten hat, sind die Zutaten für die 130 neuen Schwarzwälder Tapas-Rezepte, die sie in ihren zweiten Kochbuch „Schwarzwälder Tapas 2“ kreieren.

Klassiker neu interpretiert und völlig ausgefallene Kreationen rund um die Schwarzwälder Küche sind dabei. Die Tapas sind für alle Gelegenheiten und durch die Einteilung in ’leicht bis anspruchsvoll, vegetarische, kalte- und warme Küche’ findet sich schnell das richtige Rezept.

Natalie Lumpp, eine der bekanntesten und bedeutendsten Weinsommelière Deutschlands,gebürtige Schwarzwälderin, beschreibt im Buch, welche regionale Rebsorte zu welcher Tapa am besten passt, wie sich beide gegenseitig beeinflussen und geschmacklich noch heben können, um so das perfekte Tapas-Wein-Erlebnis zu schaffen.

Schwarzwälder Tapas 2

Autoren: Verena Scheidel, Manuel Wassmer

Verlag: cook & shoot, Bühl, 2017

248 Seiten, 29,80 Euro

www.schwarzwaelder-minis.de