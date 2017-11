Wer etwas an seinem leben, seinem Lifestyle ändern möchte, findet in diesem kleinen Ratgeber 175 einfache Regeln, die bei der Umsetzung des guten Vorstzes helfen. Mit Change your Life kommen Sie dem Geheimnis eines glücklichen und gesunden Lebens auf die Spur! Wenn Sie Verantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen möchten, müssen Sie sich selbst auch besser wahrnehmen. Nicht nur die Mühen und Anstrengungen, sondern ebenso die Erfolge und Triumphe.

Diese 175 Regeln dienen Ihnen als Wegweiser. Mit ein paar leicht umsetzbaren Tipps lernen Sie, warum die tägliche Dosis Sonnenlicht von entscheidender Bedeutung ist, warum Ihr Magen fermentierte Lebensmittel schätzt, welche giftigen Kosmetika Sie am besten vermeiden, warum Musik wie Meditation wirken kann und warum Sie im Stehen arbeiten sollten. Lassen Sie sich inspirieren und verändern Sie ihr Leben!

Autoren: Frank Lipmann, Danielle Claro

Verlag: Good Life Books by Fackelträger, 2016

224 Seiten, 15 Euro