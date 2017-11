Beachcomber Golf Trophy 2018

Auf zur paradi(e)sischen Turnierwoche in Mauritius! Auch im Jahr 2018 findet die bekannte Beachcomber Golf Trophy in Mauritius statt: Vom 29. Januar bis 03. Februar treffen sich Golf-Begeisterte aus Deutschland im Beachcomber Paradis Golf Resort & Spa, um eine Woche mit buntem Golf-Rahmenprogramm zu erleben. So gehört ein Scramble-Turnier, Nachtgolf mit anschließendem Barbecue sowie ein Ausflug zum nahe gelegenen Golf du Château Heritage Golfplatz genauso zum Programm, wie zwei Turniertage der eigentlichen Trophy auf dem Paradis Golfplatz. Begleitet wird die Reise vom renommierten Golfpro Thorsten Gideon, der verschiedene Trainingsmöglichkeiten anbietet, außerdem haben Teilnehmer die Möglichkeit handicapverbessernde Schläger von B.I.G. zu testen oder direkt anzupassen. Am Abschlussabend mit Siegerehrung findet außerdem eine Tombola mit hochwertigen Preisen zu Gunsten der KIO Stiftung, die sich um das Thema Kindertransplantation kümmert, statt.

Nähere Informationen: Beachcomber Resorts & Hotels Ottobrunn www.beachcomber.com Tel: +49 89 6298490 – info@beachcomber.de

© Bildrechte: Beachcomber Resorts & Hotels