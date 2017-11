Stil-Magazin GQ: „Men of the year“ gekürt

Am 9.11. kürte das Stil-Magazin GQ in Berlin zum 19. Mal die „Men of the year“. INSIDE beauty Chefredakteurin Susanne Stoll war dabei.

Großes Gedränge vor der komischen Oper in Berlin, denn viele Stars wurden zur GQ Verleihung erwartet. Der Award „Legend of the Century “ ging an Arnold Schwarzenegger, der eine beeindruckende Rede hielt und dazu aufforderte, sich zu engagieren. Auch Schauspieler Matthias Schweighöffer, Fussballstar a.D. Philipp Lahm, Musiker Marc Forster, die Männer-Models David Gandy (D&G Light Blue ) und Johannes Hübl gehörten zu den Preisträgern. Auch Birgit Scheuermann (Coty Luxury ) u Susanne Stoll feierten mit.