Babor Flagship Store Berlin gewinnt den German Design Award 2018

Die vistapark GmbH gewinnt in der Kategorie „Excellent Communications Design“ mit ihrem innovativen Design des Babor Flagship Stores Berlin den German Design Award 2018. Der Award wird jährlich vom Rat für Formgebung initiiert und zeichnet innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind. Am 9. Februar 2018 wird der Award verliehen.

Das Design überzeugte die Jury durch die Umsetzung des ganzheitlichen Konzeptes der Babor Rose. Der Babor Flagship Store Berlin in der Französischen Straße 48 ist eine Sensation für alle Sinne. Die Rose im Babor–Schriftzug ist das Kernelement der Marke und im Flagship Store wird sie räumlich erlebbar. Die aufgefächerte Blüte ist das dreidimensionale Signature-Element des Stores und lässt Corporate Design und Corporate Architecture ineinander verschmelzen.