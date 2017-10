Wellnessherbst im Interalpen-Hotel Tyrol: Exklusives Verwöhnprogramm

Statt wie sonst über die grauen Novembertage zu schließen, hält das Interalpen-Hotel Tyrol in diesem Jahr eine besondere Überraschung für seine Gäste bereit. Mit dem Wellnessherbst sowie den zwei eigens kreierten Relax-Pauschalen „Frauensache“ und „Männersache“ trotzt das Fünf-Sterne-Superior Haus bei Seefeld dem ungemütlichen Herbstwetter. Vom 17. bis 19. und vom 24. bis 26. November sind die beiden exklusiven Ladies- oder Gentlemen-Kurzurlaube in den Tiroler Bergen ab 523 Euro bzw. 582 Euro zu buchen. Vom 23. November bis 3. Dezember bietet der Wellnessherbst außergewöhnliche Spa-Erlebnisse.

Plaudern, schlemmen und es sich mal wieder so richtig gut gehen lassen: Dieses Rundum-Verwöhnprogramm wartet im Rahmen der „Frauensache“- Pauschale im Interalpen-Hotel Tyrol auf erholungssuchende Damen. Zur Begrüßung gibt es einen erfrischenden Cocktail und im Zimmer warten eine prickelnde Flasche Champagner und ein bunter Obstteller. Bei einer speziellen Damensauna mit Peeling, Prosecco und einer entspannten Yogastunde kann „frau“ so richtig abschalten und ihren Gedanken nachhängen. Passend gestylt für den Abend werden die Ladies bei einem professionellen Make-up-Kurs mit den Produkten der französischen Luxusmarke Sisley. Zur Interalpen-Tea Time wird es dann „very British“ in Tirol mit englischen Nachmittagstee-Spezialitäten aus der hauseigenen Patisserie. Das Ladies-Package „Frauensache“ ist für zwei Nächte mit allen Interalpen-Inklusivleistungen ab 523 Euro pro Dame vom 17. bis 19. sowie vom 24. bis 26. November 2017 buchbar.

Das passende Pendant hierzu bildet das exklusive Herren-Wochenende „Männersache“. Die Wellnesstage für den modernen Gentleman gestalten sich etwas kerniger: Neben einem frischen Obstteller steht auf dem Zimmer zur Begrüßung ein kleiner Schnaps von Mair’s Beerengarten. Am Nachmittag findet 90 actionreiche Minuten lang ein Überlebenstraining in freier Natur statt. Danach sorgt eine spezielle Herrensauna mit Bieraufguss für Entspannung. Beim 45-minütigen Powerworkout mit dem Fitness-Team wird am Sonntag noch einmal richtig Gas gegeben, bevor am Abend in gemütlicher Runde bei einem exklusiven Zigarren- und Whiskey-Tasting in der hauseigenen Smokers‘ Lounge über das Leben philosophiert werden kann. Vom 17. bis 19. sowie vom 24. bis 26. November ist das Wellness-Package „Männersache“ für zwei Nächte mit allen Interalpen-Inklusivleistungen ab 582 Euro pro Gast buchbar.

Vom 23. November bis 1. Dezember kommen alle Hausgäste im Rahmen des Wellnessherbstes in den Genuss von ganz besonderen Spa-Erlebnissen: der Interalpen-Spa bietet während dieser Zeit neben verlängerten Öffnungszeiten täglich wechselnde exklusive Massage- und Kosmetikbehandlungen sowie Yoga-, Pilates- und Beratungsstunden beim Personal Coach. Im Tiroler Saunadorf locken während der Wellnessherbst-Woche wechselnde thematische Aufgüsse: vom Aroma- und Kräuteraufguss mit anschließendem Glühwein bis hin zum Bieraufguss, der durch eine herzhafte Brettljause und ausgewähltes Craft Beer abgerundet wird. Am Abend erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Casino-Nacht, karibischen Klängen während des Candlelight-Schwimmens sowie Hüttenmusik in der urigen Interalpen-Alm.

Weitere Informationen und Reservierungen unter www.interalpen.com.