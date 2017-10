The Peninsula Hong Kong engagiert sich gegen Brustkrebs

Pink – soweit das Auge reicht! Im Oktober erstrahlt das Peninsula Hong Kong in der Farbe Pink und setzt damit ein Zeichen im Kampf gegen den Brustkrebs. Weltweit machen Stiftungen im Brustkrebsmonat auf die Krankheit, ihre Prävention und Behandlung aufmerksam. So auch die Peninsula Hotelgruppe, die bereits seit 2010 mit besonderen Aktionen in allen ihren Hotels Spenden für lokale Brustkrebsorganisationen sammelt.

Peninsula ganz in Pink: als echter Eyecatcher werden die Fassade und der Vorplatz der Hongkonger Hotelikone allabendlich vom 1. bis 31. Oktober illuminiert. Und auch im Innern des Luxushotels erwarten die Gäste rosa-inspirierte Spendenaktionen: der traditionelle Afternoon Tea wird als „Pink Classic“ oder „en rose“-Variante inklusive Rosé Champagner gereicht (ab 368 HK$ pro Person, ca. 39 €). 40 HK$ (ca. 4 €) kommen pro verkauftem Nachmittagstee karitativen Zwecken zu Gute. Weitere kulinarische Highlights sind ein eigens kreiertes Himbeerdessert mit Rosensorbet und Granatapfel-Gelee im Restaurant „Felix“ (Early Dining Menü ab 468 HK$, ca. 50 €) sowie die Cocktails „Fuchsia-Fleur“ (148 HK$, ca. 15 €) und der nicht-alkoholische Bellini „Blushing Peony“ (108 HK$, ca. 11 €). 50 Prozent der Einnahmen des Felix-Desserts, beziehungsweise 40 HK$ (ca. 4 €) je Cocktail fließen ebenfalls in den Spendentopf.

Mit dem zweistündigen „Pretty Pink Glow“ im Peninsula Spa genießen Gäste eine besondere Verwöhnbehandlung: nach einem Pink Grapefruit-Cocktail folgt das 90-minütige Haute Couture Instant Radiance Facial, das mit Kollagen, Hyaluron und Vitamin C einen natürlichen Glow ins Gesicht zaubert. Den Abschluss bildet eine entspannende Schulter-, Nacken- und Kopfmassage mit einer pinken Maske, die Haar und Kopfhaut nährt (3.500 HK$, ca. 376 €). 80 HK$ (ca. 8 €) spendet Peninsula pro Anwendung.

Alle Mitarbeiter des Peninsula Hong Kong tragen im Oktober zudem einen Anstecker mit dem Symbol der Brustkrebs-Initiative, einer pinkfarbenen Schleife. Gäste können die Brosche für 40 HK$ (ca. 4 €) ebenfalls erwerben. Alle Einnahmen der Spendenaktion gehen an „The Registry“ – The Hong Kong Hereditary Breast Cancer Family Registry, die sich für Krebsfrüherkennung und -prävention durch Gentests bei erblich vorbelasteten Familien engagiert.

Brustkrebs ist der am meisten verbreitete Krebs bei Frauen und die zweithäufigste Krebserkrankung weltweit. Auch Männer können unter dieser Erkrankung leiden, rund ein Prozent aller Brustkrebspatienten sind Männer.

Seit dem Start der „Peninsula in Pink“-Initiative haben die Peninsula Hotels mehr als 830.000 US$ an Spenden gesammelt.

hongkong.peninsula.com