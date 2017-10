Hotel Alpina: Schnee-Special im Tiroler Kaiserwinkl

Es ist märchenhaft im Kaiserwinkl. Über der Winterlandschaft liegt dort eine sagenhafte Ruhe, die Wintersportler durchatmen lässt. Bekannt ist das „Stück Tirol“ zwischen Kitzbühel und der Grenze zu Deutschland für sein Loipenparadies. Wer im Hotel Alpina Wellness & Spa Resort wohnt, der steigt direkt beim Hotel in das weitläufige Loipennetz ein, das als eines der besten in ganz Österreich gilt. Ausgezeichnet mit dem Loipengütesiegel des Land Tirols, garantieren die Loipen rund um das Hotel Alpina für Top-Präparierung, übersichtliche Markierung und beste Gefahrenstellenabsicherung.

Sowohl Skater als auch Anhänger des klassischen Stils finden die für sie passenden Strecken. Wer auf den schmalen Ski noch nicht so sicher unterwegs ist, der lernt in den Langlaufschulen im Kaiserwinkl die richtige Langlauftechnik und bekommt Tipps für den nordischen Wintersport. Nach der Bewegung an der frischen Luft ist es in dem Viersterne-Superior-Hotel Alpina so richtig gemütlich. Behaglicher Lifestyle und alpines Design prägen das liebevoll geführte Haus. Eine fantastische Saunalandschaft mit eigener Ladiessauna und Familiensauna, Bäder, Fitnesseinrichtungen, Beautyanwendungen, Massagen, eine wundervolle Badewelt mit Hallenbad und beheiztem Außenpool u. v. m. versprechen pure Entspannung. Für Familien gibt es einen eigenen Bereich, in dem Kinder Kind sein dürfen, ohne die Erwachsenen bei ihrem Wellnessgenuss zu stören. Barbara Gruber, die Chefin des Hauses, und ihr Verwöhnteam halten für ihre Gäste stets einen Tipp für wohltuende Behandlungen bereit. Ein professionelles Beautyprogramm füllt nach einem kalten Wintertag die Feuchtigkeitsdepots der Haut wieder auf.

Wenn draußen das Schneetreiben herrscht, ist die Wildererhütte eine Adresse mit Kuschelfaktor. In dem urigen Ruheraum im Außenbereich des Hotels knistert das Feuer am offenen Kamin und Romantiker machen es sich so richtig gemütlich. Abends wird im „kleinsten Dorf Tirols“ diniert. Das Restaurant „Alt Tyrol“ im Hotel Alpina wurde schlichtweg als ein ganzes Tiroler Dorf gestaltet. Das Zentrum bildet der Dorfplatz mit einer einladenden Bar. Rundherum stehen echte Almhütten, jede einzelne ist eine Besonderheit für sich. Der Gast wählt, ob er lieber graziös in der Kaiserstube speist, rustikal in der Almstube oder mittelalterlich in der Schildknechtstube. Gemütlich und heimelig ist das Ambiente in den Almhütten allemal. Dort werden Köstlichkeiten aus feinsten regionalen Zutaten und gute Tropfen aus dem Weinkeller serviert. Wer sich rechtzeitig seinen Langlaufurlaub sichert, der profitiert von einem Frühbucherbonus im Hotel Alpina (5 Prozent bei Buchungen ab 4 Nächten bis 1.12.17, ausgenommen Weihnachten und Silvester).

Schneekristalle (06.–27.01.18, 25.02.–31.03.18)

Leistungen: 5 Nächte im DZ „Morgensonne“ inkl. der umfangreichen Alpina-Genießerpension, 5 % auf den Zimmerpreis, 15 % auf alle Spa-Anwendungen von Mo. bis Do. jeweils bis 15 Uhr, 1 x Nachmittags-Kaiserschmarrenparty, 1 Wein- und Käseverkostung – Preis p. P.: ab 537 Euro

Hotel Alpina Wellness & Spa Resort/Kössen

Außerkapelle 2a

6345 Kössen

Tel.: +43/(0)5375/2146

gruber@hotel-alpina.at

www.hotel-alpina.at