Design-Highlight auf Mauritius: Lux Grand Gaube öffnet Ende des Jahres

Mitte Dezember bekommt Mauritius mit dem wieder eröffnenden Lux Grand Gaube ein neues Design Highlight. Das kreative Duo aus Interior Designerin Kelly Hoppen und dem mauritischen Architekten Jean-Francois Adam unterzieht das Fünf Sterne Boutique Resort im Nordosten der Insel aktuell einer Komplettrenovierung. Die 186 Zimmer und Suiten des Resorts, das an eine Privatbucht mit zwei Stränden anschließt und von tropischen Gärten umgeben ist, wird mehrere neugestaltete Restaurants und Bars, ein großzügiges Lux Me Spa, eine luxe-for-less Boutique, ein Kino sowie zahlreiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten wie eine eigene Driving Range mit Putting Green bieten.

Retro Chic mit tropischem Touch

Die Interior Designerin Kelly Hoppen holte sich Inspirationen für das Lux Grand Gaube auf Reisen von Kapstadt über Capri und Mallorca bis Antigua. Entstanden ist ein Resort mit Wohlfühlcharakter, welches im Indischen Ozean seinesgleichen sucht: Materialen wie Rattan im Vintage-Look, handgefertigte Keramik, bequeme Loungemöbel und sorgfältig ausgesuchte Accessoires gepaart mit sanften Farben – während die Natur durch Schachte und große Fenster ins Innere geholt wird, wo immer es möglich ist. Farbliche Akzente setzen die handbemalten Wände der französischen Künstlerin Camille Walala.

Softe Farben und warme Materialen

Alle acht Zimmerkategorien verfügen über komfortable Lux Sleeptight Matratzen und ermöglichen dank großer Fensterfronten und den Raum trennenden Glastüren viel Tageslicht. Großzügige Schränke und ein Ankleidebereich unterstreichen den Loft Charakter. Die Schlafzimmer sind in Weiß gehalten, handbemalte Textilien in Marineblau und Accessoires wie afrikanische Körbe, Rattantische, extra weiche Teppiche in soften Farben und tropische Planzen und Kakteen in Keramiktöpfen sorgen für das „Home away from Home“ Feeling. Die Zimmer mit Meerblick verfügen über private Terrassen mit Outdoorpools. Als Königskategorie gilt die Lux Signature Villa mit zwei Schlafzimmern – eine gelungene Mischung aus modernem Design und klassischem Retro Chic.

Kulinarische Vielfalt und ein Baumhaus

Im Herzen der Anlage befindet sich wie in jedem Lux Resort ein Café Lux. Das Frühstück wird im lichten Palm Court mit Innen- und Außenplätzen mit Blick auf den Ozean serviert; mittags und abends wird hier an offenen Showküchen die ganze Bandbreite der internationalen Küche angeboten – von frisch bereitetem Sushi, gegrilltem fangfrischem Fisch über exotische Currys, im Tandoori-Ofen gebackenem Naan Brot, Holzofenpizza und leichten Antipasti und Salaten. Mediterran geht es im Bodrum Blue weiter. Inti – was übersetzt Sonnengott bedeutet – ist das erste peruanisch-argentinische Restaurant im Indischen Ozean. Ein besonderes Insel-Erlebnis garantiert ein gigantischer Banyan Tree, der zwei Restaurants und eine Rumbar beherbergt: Das authenische Creole Smokehouse bietet geräucherten Fleisch und Fisch, während der perfekte Burger im BB’s kredenzt wird. Mehr als 88 verschiedene Rumsorten warten darauf im urigen Rum Treehouse probiert zu werden. Noch mehr Drinks gibt es im French Kiss, einer einem zur Pop up Bar umfunktionierten Citroen H Van. Ein Highlight in jedem Lux Resort ist das Beach Rouge, wo man ob tags oder nachts am besten barfuß die entspannte Atmosphäre einer typischen Beach Bar genießt.

Wellness und Fitness in neuen Dimensionen

Im großzügigen Lux Me Spa sind die Gäste ganz nah an der Natur: Neben Produkten wie der von Shirley Page eigens für Lux kreierten natürlichen Öle, wurden hochwertige Kosmetikmarken wie Carita mit ins Boot geholt. Ein Kérastase Haarsalon und ein Essie Nagelstudio für Mani- und Pediküre sowie ein Barber Shop des Londoner Unternehmens Murdock für die männlichen Spa-Besucher runden das Rundumangebot ab. Schweißtreibend geht es im modernen ARTIS® Technogym Fitnesscenter zu, wo von den neuesten Geräten über Open-Air Callisthenic Workout-Programmen, Cardio-Zirkeltraining, Meditation und Yoga bis zu einer Tennisakademie alles geboten wird, was das Fitnessherz begehrt.

Golfer finden im Lux Grand Gaube eine Driving Range, einen Pro Shop sowie einen 9 Loch Outdoor Simulator vor. Der von Peter Matkovich designte 18-Loch Mont Choisy Golf Course ist gerade mal 15 Minuten vom Resort entfernt. Dank einer Kooperation profitieren Gäste des Lux Grand Gaube von exklusiven Packages und vergünstigten Green Fees.

www.luxresorts.com/de/hotel-mauritius/luxgrandgaube