Verlosung: Golfen zwischen Wiesen, Wald und Weiher

Zwischen Nürnberg und Würzburg und nur 20 Kilometer vom Weltkulturerbe Bamberg entfernt liegt das 300 Jahre alte Schloss Reichmannsdorf – inmitten einer barocken Parkanlage. In charmantem Kontrast dazu: das moderne Hotelgebäude, das sich an das historische Gemäuer schmiegt. 75 Zimmer und Suiten beherbergt das 4-Sterne Lindner Hotel Schloss Reichmannsdorf, in dem sich Zeitgeist und Design mit barockem Ambiente und üppiger Pracht vermischen. Neben der angrenzenden Golfanlage mit 18 Loch, die sich durch drei Ws auszeichnet – Wiesen, Wald und Weiher – bietet der umgebende Steigerwald zahlreiche weitere Freizeit- und Golfmöglichkeiten.

Gewinnen Sie mit LADY GOLF folgendes Arrangement: 2 Übernachtungen für 2 Personen, Abendessen und Greenfee auf dem 18-Loch-Platz der Golfanlage Schloss Reichmannsdorf. Senden Sie bis 14. Oktober 2017 eine Karte mit dem Stichwort „Schloss Reichmannsdorf“ an:

