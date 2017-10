Neu bei Kaufhof: Babor in der Düsseldorfer Königsallee

Die Königsallee in Düsseldorf ist ein weltbekannter Boulevard: anregendes Shoppingparadies und Ausgehmeile in einem, Laufsteg der Modemutigen und Rastplatz für Genießer. Nun taucht die professionelle Babor Kosmetik in die luxuriöse Welt der „KÖ“ bei Galeria Kaufhof ein. Auf 25 Quadratmetern präsentiert die deutsche Hautpflegemarke hochwertigen Materialien und lädt mit dem Counter in einem modernen, klaren Design in Schwarz zum Ausprobieren und zum persönlichen Beratungsgespräch ein.

Zunächst legt die Babor Hautexpertin den Kunden eine computergestützte Hautanalyse mit 80-fachem Zoom ans Herz. Abgestimmt auf das individuelle Hautbild kann die neue Lieblingscreme gleich an der Testerbar ausprobiert werden. Von effektivem Anti-Aging, über präzisesten Cosmeceuticals bis hin zu schnellen Schönmachern aus der leuchtenden und super stylischen Ampullenbar können Shoppende ihren persönlichen Beauty-Favoriten erstehen. Noch einmal am exklusiven Schminkplatz den Teint mit dem Babor Make-up AGEID auffrischen und weiter geht die Tour mit mehr Schönheit, mehr Selbstvertrauen, mehr Lust am Leben.

Babor @ Galeria Kaufhof Düsseldorf Königsallee

Königsallee 1 | 40212 Düsseldorf

0211/54412606

kaufhofdus@babor.de