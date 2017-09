Yoga-Specials im Klosterhof in Bayerisch Gmain

Ein Zustand des Friedens, der Stille und des Glücks: Yoga ist ein fester Bestandteil der ganzheitlichen Artemacur-Philosophie des Vier-Sterne-Superior Premium Hotel & Health Resorts „Der Klosterhof“ im Berchtesgadener Land. Anfänger und Fortgeschrittene schöpfen vor der herrlichen Bergkulisse neue Kraft und Energie — unter der kompetenten Führung von ausgebildeten Yogalehrern finden einmal wöchentlich kostenlose Schnupperkurse für die Gäste des Hauses oder individuell abgestimmte Personal Trainings statt. Im November ist der Klosterhof Veranstaltungsort für ein viertägiges Yoga Retreat.

„Mit Balance und Harmonie in den Herbst“ — Yoga Retreat

Unter der fachkundigen Anleitung von Claudia Müller-Ostenried findet vom 9. bis 12. November 2017 ein langes Entspannungs-Wochenende in dem Hotel in Bayerisch Gmain statt. Mit Anusara-Yoga sowie Atem-, Meditations- und Entspannungsübungen wird der Körper ideal auf die kalte Jahreszeit vorbereitet. Das Vital-Frühstück, leichte Abendmenüs und der Zugang zum 1.500 großen Spa-Bereich des Hauses machen es leicht, die Energien des Sommers harmonisch in den Herbst zu übertragen. Das Angebot ist ab 674,00 Euro pro Person buchbar.

„Die Kunst, sich selbst zu heilen“ — Artemacur-Philosophie

Artemacur steht für „die Kunst, sich selber zu heilen“. Zentraler Gedanke dieser Philosophie ist eine neue Achtsamkeit ohne Leistungsdruck, die Begeisterung für das Leben in all seinen Facetten spürbar macht, zum Suchen anregt, zum Wiederentdecken verleitet und zum Ausleben animiert. Die Philosophie „Begeisterung Leben“ ist im gesamten Haus verankert: Das Artemacur Spa verbreitet tiefe Entspannung und ermöglicht einen neuen Zugang zu sich selbst. Yoga, als eine weitere Facette, schafft es, durch Atem- und Achtsamkeitsübungen sowie gezielte Bewegungsabläufe den Alltag Stück für Stück auszublenden, die innere und äußere Balance wiederzufinden sowie Körper und Geist zur Ruhe kommen zu lassen.

„Die Verbindung zwischen Körper und Geist“ — Yoga

Yoga verbessert das Körpergefühl und schärft das Bewusstsein für einzelne Körperteile. Der gesamte Körper profitiert von dieser indischen Bewegungslehre: Puls und Blutdruck sinken, der Bewegungsradius nimmt zu, Herz-Kreislauf- und Immunsystem werden gestärkt, das Reaktions- und Durchhaltevermögen sowie die Koordination und Balance verbessern sich. Die Klosterhof-Yogalehrer haben für jedes Übungslevel die passenden Asanas, Pranayamas und Meditationen zur Hand und setzen somit neue Kraft und Energie für den Alltag frei. Der weite Blick über grüne Wiesen und ausgedehnte Spaziergänge durch das Berchtesgadener Land sorgen darüber hinaus für ideale Entspannung.

www.klosterhof.de