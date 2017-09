Winter-Faszinationswochen in Frankreich erleben

Vom Schneespaß auf wortwörtlich höchstem Niveau bis zum genussvollen Savoir Vivre hat Frankreich als Wintersport-Destination einiges zu bieten. Den endlosen Pistenzauber rund um die höchsten Alpengipfel können deutsche Wintersportfans in den „Winter-Faszinationswochen“ zu besonders vergünstigten Konditionen kennenlernen.

Die Wintersportregionen La Plagne und Avoriaz, Gruppenreisen in Frankreich sowie Atout France, die Französische Zentrale für Tourismus, halten zusammen mit Club Med für die Aktionszeiträume attraktive Angebote für deutsche Urlauber bereit. Club Med beteiligt sich mit den drei Resorts Aime La Plagne, La Plagne 2100 und Avoriaz an den Aktionswochen.

In La Plagne/ Belle Plagne findet die Winter-Faszinationswoche vom 6. bis 13. Januar 2018 statt. Gäste dürfen sich auf eine der höchstgelegenen und schneesichersten Skidestinationen Frankreichs freuen. 100 Liftanlagen erschließen 230 Pistenkilometer für jedes skifahrerische Niveau, der höchste Punkt des Skigebietes liegt auf 3.250 Metern Höhe auf dem Gletscher Bellecôte. Zu den kostenlosen Specials der Aktionswoche in Belle Plagne gehören ein Abend im Iglu bei Glühwein oder heißer Schokolade und ein abendliches Schlittenslalom für Familien.

Avoriaz, der erste autofreie Wintersportort in den französischen Alpen, lädt vom 3. bis 10. Februar 2018 zur zweiten „Winter-Faszinationswoche“. Auch hier müssen sich Gäste nach dem Anschnallen der Skier nur noch entscheiden, ob sie lieber in Frankreich oder in der Schweiz über die Pisten carven wollen. Der Ort liegt nämlich auf einem sonnigen Südplateau oberhalb von Morzine inmitten des riesigen Skiverbundes „Les Portes du Soleil“ in den französischen und Schweizer Bergen. 650 Pistenkilometer zwischen 1.400 und 2.400 Metern Höhe werden von 209 Liften erschlossen. Avoriaz ist außerdem ein beliebter Szenetreff der Snowboarder, die sich zum Beispiel auf drei Boardercrosspisten austoben können. Zahlreiche Events begleiten die Aktionswochen, darunter z.B. eineFackelabfahrt in Begleitung der örtlichen Skilehrer, Human Bowling und eine riesige Schneeballschlacht auf der Eisbahn.

Während der Aktionswoche bieten sowohl Club Med als auch Gruppenreisen in Frankreich besondere Angebote an:

Für Gäste der Club Med Ski-Resorts in La Plagne (Aime La Plagne, La Plagne 2100) und Avoriaz beginnt der Skispaß nach dem Motto „Ski in Ski out“ auf endlosen Pisten gleich vor der Haustür. Skipässe, Skikurse, Kinderbetreuung ab vier Jahren und die kulinarischen Highlights der französischen Küche sind im umfassenden Premium All Inclusive-Angebot enthalten. Die Aktionswochen bieten den Gästen 20% Rabatt auf den Aufenthalt, sowie gebührenfreies Ausleihen von Skiausrüstung, ab 999 € pro Person. Weitere Informationen und Buchung unter: www.clubmed.de/l/faszination-wintersport-frankreich

Gruppenreisen in Frankreich bietet eine „Winter-Faszinationswoche“ in Belle Plagne vom 06.01.- 13.01.2018 in komfortablen Studios und Wohnungen schon ab € 345,- pro Person, inkl. Skipass 6 Tage. Kinder bis einschl. 4 Jahre erhalten den Skipass gratis, Ermäßigung für Kinder und Jugendliche bis einschl. 12 Jahre und Senioren von65 – einschl. 74 Jahre, Senioren ab 75 Jahre bezahlen € 10,- für 6 Tage. Gegen Gebühr können deutschsprachige Skilehrer im Aktionszeitraum gebucht werden.

In Avoriaz gibt es die “Winter-Faszinationswochen“ vom 3.-10. Februar 2018 schon ab € 398,- pro Person in einem komfortablen Studio oder Appartement inkl. Skipass „Les Portes du Soleil“ für 6 Tage“. Kinder bis einschl. 4 Jahre erhalten den Skipass gratis, Ermäßigung für Kinder von 5 – einschl.14 Jahre und für Senioren ab 65 Jahre. Gegen Gebühr können deutschsprachige Skilehrer im Aktionszeitraum gebucht werden.

Weitere Informationen unter: www.gruppenreisen-frankreich.de oder 0721 967 04 43.

Foto: (c) Club Med