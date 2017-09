The Residence Maldives: Jubiläumspackage zum 5. Geburtstag

Im September vor fünf Jahren eröffnete Cenizaro Hotels & Resorts auf der Malediven-Insel Falhumaafushi ein Resort, das seitdem alljährlich mit dem “Certificate of Excellence” des Reiseportals TripAdvisor ausgezeichnet wurde. So gesehen gibt es also mehr als einen Grund, in diesem Herbst den Erfolg von The Residence Maldives zu feiern. Für Gäste des Luxusresorts, dessen 94 strohgedeckte Villen direkt am Strand oder auf Stelzen über dem Wasser der Lagune erbaut sind, wurde ein Geburtstags-Special aufgelegt, das eine Reihe von zusätzlichen Leistungen beinhaltet. Wer im Monat September einen Aufenthalt (bis zum 30. November) in The Residence Maldives bucht, kommt in den Genuss folgender Extras:

ein 50-minütiges Paar-Treatment in The Spa by Clarins, dem ersten und einzigen Spa auf den Malediven, in dem ausschließlich Produkte des französischen Beauty-Konzerns Clarins verwendet werden

eine Flasche Prosecco bei Ankunft

ein fünfgängiges Geburtstags-Dinner im hoteleigenen Restaurant “The Falhumaa”, das über dem Wasser erbaut ist und einen grandiosen Blick auf den Indischen Ozean bietet

ein Upgrade bei den gewählten Mahlzeiten: Wer Bed & Breakfast gebucht hat, kann Halbpension (Frühstück und Dinner) in Anspruch nehmen; wer sich für Standard All-Inclusive entschieden hat, erhält stattdessen das volle Premium All-Inclusive-Angebot: Frühstück, Lunch, Dinner, eine Auswahl von alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken, Minibar in der eigenen Villa – und jeweils einmalig: Afternoon-Tea, ein Castaway Picnic Lunch sowie eine Exkursion zu einer benachbarten Insel.

unentgeltliches Wi-Fi

Kostenlos zur Verfügung gestellt werden:

Kayaks und SUPs

Schnorchel-Equipment, mit dem sich die grandiose Unterwasserwelt des noch weitgehend intakten Gaafu-Alifu-Atolls erkunden lässt

Ebenfalls gratis:

Yoga-Sessions bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang in The Spa by Clarins

Nutzung des Fitnesscenters sowie von Sauna und Dampfbad

Bügelservice für 5 Kleidungsstücke pro Gast während dessen Aufenthalt

Das Villenresort The Residence Maldives liegt nur 20 Kilometer nördlich des Äquators, auf Falhumaafushi, einer Insel des Gaafu Alifu Atolls – einem der größten und tiefsten der Welt. Die 94 strohgedeckten Villen von The Residence Maldives befinden sich direkt am Strand oder stehen auf Stelzen über dem Wasser. Sie alle beeindrucken durch ihr schlicht-elegantes Ambiente, einen sagenhaften 360º-Rundumblick und jeden nur erdenklichen Komfort. Absolutes Highlight ist der hoteleigene The Spa by Clarins – der erste und einzige Spa auf den Malediven, in dem ausschließlich Produkte des französischen Beauty-Konzerns Clarins verwendet werden

Preis pro Person: ab 555 US-$/Nacht bei einem Aufenthalt von mindestens fünf Nächten.

www.cenizaro.com/theresidence