Tag der Sauna: Mit allen Sinnen genießen!

„Ein Festival der Sinne“ verspricht in diesem Jahr der nationale Tag der Sauna: Am 24. September steht das ganzheitliche Saunaerlebnis im Vordergrund. Bereits zum vierten Mal werden sich wieder weit über 100 Saunaanlagen in ganz Deutschland an der erfolgreichen Gemeinschaftaktion des Deutschen Sauna-Bundes beteiligen. Gastgeber 2017 ist das monte mare Andernach bei Koblenz (Rheinland-Pfalz).

Die Sauna als Wechselbad lebt vom Kontrast: Die trockene heiße Luft im Saunaraum und die anschließende Abkühlung an der frischen Luft und mit kaltem Wasser setzen intensive körperliche Reize. Verschiedene Düfte beim Aufguss stimulieren den Riechsinn und wecken angenehme Assoziationen, beispielsweise an den Urlaub. Musik und Klangschalen zaubern eine stimmungsvolle Atmosphäre in Sauna- und Ruheräume. Ansprechende themenbezogene Dekorationen und attraktives Licht-Design setzen zusätzlich positive Emotionen frei. Auch kulinarische Angebote der Gastronomie und gekonnte Verwöhn-Massagen tragen maßgeblich zum ganzheitlichen Wohlbefinden bei. Der Gast erlebt „ein Festival der Sinne“. In kaum einem anderen Freizeitbereich können die fünf menschlichen Basis-Sinne Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten so gut zur Geltung gebracht werden wie in der Sauna-, Spa- und Wellnessbranche. Die Fokussierung auf emotionale Sinneserlebnisse ist eine gute Voraussetzung für eine nachhaltige Gästezufriedenheit. Die Sauna als fester Bestandteil des eigenen gesunden Lebensstils ist das erklärte Ziel.

Idealer Zeitpunkt, (wieder) damit anzufangen, ist der September, wenn die eigentliche Saunasaison startet. Gastgeber des Tages der Sauna in diesem Jahr ist das monte mare Andernach. Das Flaggschiff der monte mare Unternehmensgruppe, nach eigenen Angaben mit zwölf Betrieben Deutschlands größter Betreiber von Freizeitbad-, Sauna- und Wellness-Anlagen, hat dafür ein attraktives Programm zusammengestellt. Unter anderem sind „Natur pur“-Aufgüsse für alle Sinne geplant, die sich am Tag der Bundestagswahl an den Farben Schwarz-Rot-Gold orientieren. Dazu gibt es im Vorfeld ein Online-Voting

Wo es sonst noch tolle Angebote zum Tag der Sauna gibt, erfährt man auf der Weseite: www.tagdersauna.de

Foto: monte mare Andernach, (c) monte mare Unternehmensgruppe