Schlosspark Mauerbach: Freundinnen-Tage nahe Wien

Direkt an der Stadtgrenze von Wien mitten im idyllischen Naturparadies des Wienerwald thront das neue Wellness-Resort Schlosspark Mauerbach Resort & Spa in einem weitläufigen, historischen Park, der Ruhe garantiert. Hier sind nur die Vögel und Eichhörnchen Zaungäste, wenn sich Genießerinnen mit dem Arrangement „Freundinnen-Tage“ eine gemeinsame Auszeit gönnen. Im exklusiven Spa „Wellness im Park“ kann man aus dem Alltag zu fliehen, die luxuriösen, großen Zimmer und die exquisite Küche verwöhnen (nicht nur) die Damen: Angeboten wird im Freundinnen-Special ein feines, leichtes Lady-Menü mit vier Gängen. Das Restaurant ist mit einer Gault-Millau-Haube gekrönt und kocht vorwiegend mit Produkten und Kräutern aus der Region. Vegetarische und vegane Gerichte sind hier kein Alibi, sondern werden liebevoll zubereitet.

Die Magie des Waldes erleben



Im Schlosspark Mauerbach haben Genuss und Entspannung im Einklang mit der Natur den höchsten Stellenwert haben. Ein Highlight sind die Waldsaunen – eine Zirben- und eine Eichensauna inmitten des naturbelassenen Areals, von denen aus man durch Panoramafenster einen einmaligen Ausblick in den Schlosspark genießt. Bereits ab 7 Uhr stehen sie genau wie der ganzjährig beheizte In- und Outdoorpool, weitere Saunen und das Dampfbad zur Verfügung. Die wohltuenden Anwendungen mit der ganzheitlichen, veganen Spa-Linie Vagheggi Phytocosmetic sind bis 21 Uhr möglich.

Signature Treatments mit duftenden Kräutern

Spezielle Spa-Rituale wurden eigens für das Spa im Schlosspark Mauerbach entwickelt und auf die Umgebung abgestimmt. So startet das erfrischende Ritual „Kraft des Waldes“ mit einem vitalisierenden Fußbad, gefolgt von einem Salzpeeling mit frischen Kräutern aus dem Schlosspark und einer belebenden kühlende Packung. Eine erfrischende Gesichtsmaske und eine aktivierende Kopfmassage runden das Ritual ab. Abschließend schmeckt im Spa-Bistro ein Schlosspark-Wellness-Cocktail. Das wärmende Treatment „Ruhe des Waldes“ berührt Körper und Geist mit wärmenden Fußwickel mit einer Druckpunkt-Massage, einer entspannenden Natursteinmassage mit temperiertem Kräuteröl hilft abzuschalten und anschließender Ruhe auch einem Naturwärmekissen. Beide Rituale schließen mit einem abgestimmten Cocktail ab.

Freundinnen-Tage – das ist drin



Wer sich zu zweit eine Auszeit gönnen möchte: 2 Nächte im Deluxe-Zimmer, Begrüßungsdrink, Tafelwasser am Zimmer, Kuchenbuffet mit Tee & Kaffee am Nachmittag, an beiden Abenden 4-Gang Lady-Spezial-Menü, Sektfrühstück im Restaurant, Genusszeit im Spa mit einer pflegenden Rosen-Körperpackung, Gesichtsbehandlung mit hochwertigen Vagheggi-Produkten, Late-Check-out bis 17 Uhr am Abreisetag, alle Schlosspark-Verwöhnleistungen – Preis pro Person: 285 Euro im DZ

SCHLOSSPARK MAUERBACH, Herzog Friedrich-Platz 1, A-3001 Mauerbach, info@imschlosspark.at



www.schlosspark.at