Per Video durch das Six Senses Yao Noi

Faszinierend real – berührend, wie direkt vor Ort: Das neue Video des zauberhaften Six Senses Yao Noi. Lebendig zeigt sich die Schönheit des Refugiums. Spürbar wird die einzigartige Atmosphäre. Selbst die Gerüche scheinen wahrhaftig zu sein. Und wer das Video auf einem Social Media Kanal teilt, dem winkt ein schönes Geschenk.

Das Video zeigt das Beste, das das Resort zu bieten hat. Zum Beginn startet das Speedboat von Phuket. Rasant ist die Fahrt und am Horizont erheben sich die Kalksteinfelsen der Phang Nga Bay aus den Fluten – eine malerische Kulisse, in der sich das Six Senses Yao Noi erstreckt. Wie live dabei werden Ausflüge und Aktivitäten erlebbar – darunter eine Tour mit dem Boot und verschiedene Wassersport-Aktivitäten. Nicht fehlen darf natürlich auch der Biogarten und die lebendige Farm mit ihren Tieren. Ein Muay Thai Boxing Kurs, eine Tuk-Tuk-Tour über die Insel und ein Abstecher in das Leben der Bevölkerung macht Lust, sofort die Koffer zu packen, um all das selbst zu erleben. Eingebettet in diesen Film ist eine liebevolle Geschichte über ein Paar mit Kind – eine Familie, die das Six Senses Yao Noi erlebt und entdeckt.

Hier geht es zum Video

Wenn das Video bis zum 18. November 2017 auf anderen Social Media Kanälen geteilt wird, dann schenkt das Six Senses Yao Noi beim nächsten Besuch eine der folgenden Attraktionen:

Halbtages-Inselhopping für Zwei

Ein Frühstücks-Erlebnis in der Villa ganz privat

Privater Muay Thai Boxing Kurs für Zwei

Privater Flying Yoga Kurs für Zwei

Um das Video zu teilen, müssen nur die Hashtags #OutOfTheOrdinary und #SixSensesYaoNoi benutzt werden. Bei Ankunft im Six Senses Yao Noi genügt es, den Post zu zeigen – schon wird das gewählte Geschenk arrangiert. Das Angebot gilt ab sofort bis zum 18. November 2017.

Um diese Authentizität zu kreieren kam modernstes Equipment zu Einsatz. Darunter Drohnen und 4K Kino-Kameras. Geschaffen wurde das Werk von den Belgischen Videografen Xavier Fiems und Sophie Vaneeckhoudt von Skydrone Vision. Aus dem umfangreichen Material wurde ein Film geschnitten, der einfach Lust macht, dieses paradiesische Resort zu besuchen. Und weil das Ergebnis so großartig geworden ist, wird das Video-Team alle Six Senses Resorts filmen. Die nächste Station steht bereits fest – es geht in den Oman, ins Six Senses Zighy Bay.