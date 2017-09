Urlaub nach Gutshofart – ob Sonnenanbeter, Sportlerherzen oder Naturbegeisterte – im Hotel Gut Weissenhof gibt es Österreich-Urlaub für jeden Geschmack. Eingebettet in bezaubernde, atemberaubende Berglandschaft im Salzburger Land, nur 69 km entfernt von der Stadt Salzburg, stellt das 4 Sterne Superior Hotel Gut Weissenhof eine Oase von Harmonie und Entspannung dar. Wie lauten die Wünsche eines Golfurlaubers? Ein Hotel mit Stil direkt am Golfplatz – die Terrasse liegt nur einen Abschlag von der Halfway entfernt und hier warten bereits erfrischende Cocktails an der Poolbar. Umfangreich, vielseitig und sehr aktiv lässt sich die Angebotspalette vom 4-Sterne-Superior Hotel Gut Weissenhof in der historischen Kleinstadt Radstadt im Salzburger Pongau beschreiben. Das 4-Sterne-Superior Golf-, Wellness- und Reitresort liegt direkt am 27-Loch Golfplatz Radstadt. Die Eigentümerfamilie Habersatter und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen Ihre Gäste mit erstklassigem, persönlichem und liebevollem Service. Nicht umsonst erhielt das Eldorado für alle Golfer die Auszeichnung zum Golfhotel des Jahres 2016.

Das Golfangebot im Hotel Gut Weissenhof, dem Golf Hotel direkt am Golfplatz, auf den ersten Blick:

Den Cappuccino am Loch 9 oder am Abschlag 2 genießen … mit einem Schlag von der Hotelterrasse auf das 9. Loch sowie auf den Abschlag von Loch 2 am 18-Loch Turnierplatz Radstadt.

Kurz weg zum Golfen

Buchungszeitraum: September – Oktober 2017



2 Übernachtungen mit All-Inklusive Genussküche

alle Gut Weissenhof Extras

1 x Greenfee in Radstadt mit Golfjause

1 x Greenfee in Schladming

Erholung und Entspannung im großzügigen Wellness- und Spa-Bereich

je nach Wunsch Verlängerung möglich

Preis pro Person und Aufenthalt im Doppelzimmer „Weissenhof“ ab 373 Euro (exkl. Ortstaxe)



www.weissenhof.at