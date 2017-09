Hurrikan Irma: TUI informiert über aktuelle Reisesituation

Heute, 14. September 2017, werden die letzten TUI Urlauber aus Kuba in Deutschland zurück erwartet. Damit hat TUI die meisten ihrer Gäste von der vom Hurrikan Irma schwer beschädigten Karibikinsel zurückgeholt. Mitarbeiter des TUI Care-Teams nehmen die Urlauber an den Flughäfen in Empfang. Die meisten Gäste in der Region Holguin haben ihren Urlaub regulär fortgesetzt, da die Provinz weitestgehend vom Sturm verschont geblieben ist.

Reisen nach Varadero, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Santa Maria, Santa Clara und Havanna mit Anreisedatum bis einschließlich 21. September werden abgesagt. Betroffene Gäste werden aktiv kontaktiert. Die TUI Reisebüros und Servicecenter stehen für Beratung und Neubuchungen auf alternative Reiseziele zur Verfügung.

Situation in Florida

Hurrikan Irma hat auf den Florida Keys schwere Schäden verursacht. Durch die Schäden an Hotels und Infrastruktur können die gebuchten Leistungen derzeit nicht erbracht werden. Reisen auf die Florida Keys werden daher für alle Anreisen bis einschließlich 31. Oktober abgesagt. TUI Urlauber werden aktiv kontaktiert.

Die Situation in Miami bessert sich. Miami Beach ist weniger stark betroffen, als zunächst befürchtet. TUI rät weiterhin allen deutschen Urlaubern, die in den nächsten Tagen nach Florida reisen wollen, dringend ihre Reiseabsichten zu überdenken und bietet kostenfreie Umbuchungen und Stornierungen für alle Anreisen bis 18. September.

Situation auf St. Martin

Besonders schwer hat es die kleine Antilleninsel St. Martin getroffen, wo die Infrastruktur zum größten Teil zerstört wurde. Es wird viele Monate dauern, bis die touristische Infrastruktur wieder aufgebaut ist. TUI hat daher die Insel, die auf dem deutschen Markt nur eine sehr kleine Rolle spielt, vorsorglich bis auf weiteres aus dem Programm genommen.

Situation in der Dominikanischen Republik

Die Dominikanische Republik, inklusive der Halbinsel Samana, ist nahezu vollständig zum Normalbetrieb zurückgekehrt. Reisen können uneingeschränkt durchgeführt werden. Die Flughäfen Punta Cana und Puerto Plata haben bereits seit dem 8. September wieder geöffnet. Für alle Anreisen gelten daher wieder die allgemeinen Reisebedingungen.

Für Rückfragen hat TUI weiterhin eine Kunden-Hotline mit der Nummer 0511 567 8000 geschaltet.

Foto: © 2017 TUI Group