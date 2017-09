Tolle rote Knolle

Das alte, herb-süße Gemüse wird neu entdeckt! Ob Aperitif, Vorspeise, Hauptgang oder Dessert – Rote Bete oder Rande genannt, lässt sich vielseitig verwenden. Mit abwechslungsreichen Ideen zur Zubereitung, pikanten und süßen Rezepten. Den Salat aus gekochten Randen kennen alle! Weniger bekannt ist, dass insbesondere die rohe Wurzel Abwechslung in die Herbst- und Winterküche bringen kann, und dies nicht nur in der pikanten Küche.

Auch die gesundheitlichen Vorzüge werden in diesem Buch aufgelistet.

Autoren: Kristina Jansson, Natalie Russi

Verlag: FONA Verlag, 2015

112 Seiten, 19,90 €