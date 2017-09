Tim Raue – My Way

In seinem neuen Kochbuch „My Way“ nimmt der Berliner Sternekoch Tim Raue die Leser mit auf eine kulinarische Reise durch Singapur, die er mit 70 Rezepten abbildet.

Hier stellt er seine Klasse in der asiatischen Küche unter Beweis. In einem ausführlichen biografischen Teil beschreibt Tim Raue seinen Werdegang, erzählt davon, wie er wurde, was er ist und gewährt dabei Einblicke in das private Fotoalbum. Sehr persönlich nimmt er seine Fans mit durch das kulinarische Singapur

– gespickt mit fachkundigen Texten und exklusiv fotografiert – und verrät die Quellen seiner Inspiration. Als Highlight präsentiert er seine besten Rezepte – ebenfalls exklusiv fotografiert – und die wichtigsten Grundrezepte.

Verlag: Callwey, 2017

288 Seiten, 49,95 Euro