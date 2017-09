Meeresrauschen – Vom Glück, am Wasser zu sein

In diesem ispirierenden Bildband kommen in 35 schön bebilderten Kurzepisoden bekannte Reiseschriftsteller/innen und Blogger/innen zu Wort. Ihre Fotos und Geschichten erzuählen von stillen, wilden und betörenden Orten, manche davon überraschend nah. Ob sie sich nur eine kleine Auszeit am Meer nehmen oder das große Abenteuer wagen, eines haben sie alle gemeinsam: es geht um Sehnsucht, es geht um das Meer, die beeindruckende Natur und die große Freiheit.

Dumont Reiseverlag, 2017

272 Seiten, Preis: 26,90 €