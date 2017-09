Marco Polo – Singapur

Erfahren Sie, welche Highlights Sie nicht verpassen sollten. Erkunden Sie die Facetten Singapurs mit den maßgeschneiderten Erlebnistouren. Erleben Sie mit MARCO POLO den tropischen Stadtstaat intensiv vom Frühstück bis zum Nightcap. Mit dem MARCO POLO Reiseführer kommen Sie sofort in Singapur an und wissen garantiert, „wohin zuerst“. Erfahren Sie, welche Highlights Sie neben dem legendären Raffles Hotel und der Einkaufsmeile Orchard Road nicht verpassen dürfen, dass Sie die ganze Exotik Singapurs in den Drinks der Bar Stories erschmecken, wo selbst Zutaten wie Schokolade, Pfeffer oder Gurkensaft in den Mixbecher kommen, und dass Sie auf der Freizeitinsel Sentosa Ihren Städtetrip ganz entspannt um einen Tag Strandurlaub erweitern können.

Die kostenlose Touren-App führt Sie digital (und ohne Roaminggebühren) auf den besonderen Wegen der Erlebnistouren. Außerdem: Update-Service.

Verlag: Mairdumont 2016

152 Seiten, 12,99 Euro