3. Euromaus Charity Golfcup: Einputten für den Guten Zweck

Am Samstag, den 16. September 2017 findet zum dritten Mal der Euromaus Charity Golfcup im Europa-Park Golfclub Breisgau in Herbolzheim-Tutschfelden statt. Die Startgelder und Spenden kommen dabei den gemeinnützigen Vereinen „Einfach Helfen e.V.“ und „Santa Isabel e.V. – Hilfe für Kinder und Familien“ zugute. Golfer sowie Anfänger sind herzlich eingeladen am Golfcup oder dem begleitenden Schnupperkurs teilzunehmen.

Unter dem Motto „Wir spielen für unsere Region“ findet am 16. September 2017 der dritte Euromaus Charity Golfcup statt. Beginn der Veranstaltung ist um 10.30 Uhr mit einem 18-Loch-Turnier mit der Spielform 2er Scramble auf dem Meisterschaftsplatz Rebland. Auf dem Kurzplatz Heckenrose startet ab 13 Uhr ein 9-Loch-Turnier, ebenfalls mit der Spielform 2er Scramble. Auch Anfänger kommen auf ihre Kosten – ab 12 Uhr bietet die „Swing to win“ Golfakademie einen zweistündigen Schnupperkurs an. Nach dem sportlichen Event können die Teilnehmer den Tag bei einem gemeinsamen badischen Buffet in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen.

Die Startgelder und Spenden gehen dabei an die gemeinnützigen Vereine „Santa Isabel e.V. – Hilfe für Kinder und Familien“ und „Einfach helfen e.V“. Beide Vereine unterstützen Menschen in der Region, die sich in einer besonders schwierigen Lebenssituation befinden und wegen eines Krankheitsfalls oder Schicksalsschlags auf Hilfe angewiesen sind.

Fragen und Anmeldungen zu diesem Event können direkt an den Europa-Park Golfclub unter der Nummer 07643/ 93 690 oder an info@gc-breisgau.de gerichtet werden. Anmeldeschluss ist der 14. September 2017. Für Gäste beträgt das Startgeld inkl. Buffet für das 18-Loch Turnier 90 Euro, für das 9-Loch Turnier 45 Euro. Mitglieder des Europa-Park Golfclub Breisgau erhalten ein ermäßigtes Turnierfee. Die Teilnahme am Probetraining ist für 25 Euro möglich.

www.europapark.de

www.gc-breisgau.de