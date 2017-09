Algen-Kochkurs mit Annemarie Börlind

Annemarie Börlind natural beauty setzt bereits seit 1989 verschiedene Algen in ihrer Naturkosmetik ein. Die gesunden Powerpakete haben auch viel kosmetisches Potenzial. Dass sie auch hervorragend schmecken, das erfuhren Journalisten beim Kochkurs im Restaurant Le Jardin de France in Baden-Baden. Sternekoch Stéphan Bernhard zeigte, wie exquisit Nori, Queller & Co schmecken. INSIDE beauty Chefredakteurin Susanne Stoll war dabei.

Auch im neuesten Produkt, dem 3 in 1 Gesichtsöl, spielt eine Alge, neben wertvollen Ölen, eine wichtige Rolle. Ab Oktober im Handel!