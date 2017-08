Kurzer Urlaub, endloses Baden: Infinity Pools im deutschsprachigen Raum

Ade Sommerhitze: Gerade jetzt im August sorgt ein Sprung in den Pool für willkommene Abkühlung. Im Trend liegen dabei die stylischen Infinity Pools, die den Eindruck von Grenzenlosigkeit erwecken. In den klassischen Urlaubsländern rund ums Mittelmeer gehören diese Pools heutzutage zu jedem schicken Boutique-Hotel dazu. Die schicken Pools finden Kurzurlauber aber auch in der Heimat oder dem angrenzenden Ausland. weekend4two, Experte für Kurzurlaube, hat die Hotels mit den schönsten Infinity Pools mit kurzer Anreise zusammengestellt.

Roof-Top Sole-Pool (Südtirol, Italien)

Edle und natürliche Mineralien verwendete Star-Architekt Matteo Thun beim Bau eines der schönsten Design-Hotels Südtirols, dem Hotel Therme Meran. Direkt am Fluss gelegen, ist es nur ein Katzensprung ins historische Stadtzentrum. Im April 2017 eröffnete das Haus sein im wahrsten Sinne des Wortes überragendes Wellnesszentrum „Sky Spa“ auf dem Dach. Wer richtig entspannen will, lässt sich im Natursteinbecken des Sole-Infinity Pools im 34 Grad warmen Wasser treiben.