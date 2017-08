Ebner’s Waldhof am See: Zeit für die Liebe!

Wenn sich die Sonne im kristallblauen Wasser spiegelt, die Wiesen saftig grün glänzen und die Berge ein wunderschönes Panorama vors Auge zaubern, geht einem das Herz auf. Lässt sich dieser Genuss gemeinsam mit dem geliebten Partner auskosten, ist Urlaubszeit im Hotel Ebner’s Waldhof am See. Genauer gesagt am Fuschlsee im Salzkammergut. Hier trifft Gemütlichkeit auf Familientradition. Thomas Ebner führt das Verwöhn-Hotel bereits in dritter Generation und weiß, was seine Gäste schätzen: „Dass man sich bei uns so schnell zuhause fühlt.“ Gründe dafür gibt’s genügend. Aber der Reihe nach …

Du und ich – wie schön!

Mit einem Gläschen Prosecco lässt es sich schon morgens beim Frühstück auf die Zweisamkeit anstoßen. Dann heißt es Rucksack packen und raus in die Natur. Ob beim Sonnen am idyllisch gelegenen Badeplatz, beim Radeln über Almen und Seewege oder beim Golfen und Wandern – die Fuschlseeregion bietet für jeden das Richtige um aktiv in den Tag zu starten. Für ein gemeinsames Gipfelerlebnis bietet sich der „Ellmaustein“ an, oben angekommen liegt Ihnen der glitzernde Fuschlsee zu Füßen. Oder wie wärs mit einer erlebnisreichen Mountainbike-Tour durch die atemberaubende Natur? Extratipp: Glücksplätze aufsuchen und sich am Schnitzbaum mit Herzerl und Initialen urig verewigen. Sollte das Wetter gerade nicht zu einem Ausflug einladen, bietet sich ein Entspannungstag im 4000m2 großen Spa an. Sieben Relax-Pools laden zum Kuscheln, im Private Spa weckt ein duftendes Wohlfühlbad die Sinne. Soll der Tag romantisch ausklingen, schippert man mit Seniorchef Herbert Ebner in der Zille über den See. Das macht wunschlos glücklich. Zumindest solange bis sich der Gusto auf die Spitzenkulinarik des Hauses einstellt.

Liebeskraut auf der Karte

Da zaubert Alexander Ebner mit wechselndem Wildkraut Gesundes und Schmackhaftes in das fünfgängige Menü. Der Chefkoch verrät: „Brennesseln oder Frauenmantel sind ein wunderbares Aphrodisiakum.“ Und als Tee verhelfen sie jedem Abend zu einem wohlig warmen Abschluss …

Das Ebner’s Waldhof am See hat für Verliebte jeden Alters das richtige Programm – See, Wellness, Sport, Gourmetfreuden und alles immer mit einem Schuss Romantik versehen.

Kontaktdaten Hotel:

****Superior-Hotel Ebner’s Waldhof, Seestraße 30, A-5330 Fuschl am See, Telefon: +43 (0)6226-8264, E-Mail: info@ebners-waldhof.at, Homepage: www.ebners-waldhof.at