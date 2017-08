Philipp Lahm wird alleiniger Anteilseigner der Sixtus Werke Schliersee GmbH

Bei der Sixtus Werke Schliersee GmbH (Sixtus) verändert sich die Gesellschafter-Struktur. Die Kroha Holding GmbH hat ihre Anteile vollständig an die Philipp Lahm Holding GmbH übertragen. Die Transaktion wurde am vergangenen Freitag notariell beurkundet. Philipp Lahm hält damit 100 Prozent der Anteile am oberbayerischen Pflegeprodukte-Hersteller Sixtus.

Franz Kroha, Geschäftsführer der Kroha Holding GmbH, war 2012 bei Sixtus eingestiegen:

„Sixtus ist eine Traditionsmarke. Deshalb war es mir wichtig das Fortbestehen des Unternehmens sicherzustellen. Mein Hauptziel war die Konsolidierung des Geschäftsbetriebes und die Sicherstellung einer erfolgreichen Entwicklung von Sixtus. Dafür habe ich schon 2014 begonnen einen strategischen Partner zu suchen, der an einem langfristigen Engagement interessiert ist.“

Dieser Partner ist seit Frühjahr 2015 Philipp Lahm, der bisher als gleichberechtigter Mitgesellschafter 50 Prozent an Sixtus hielt. Franz Kroha ist überzeugt: „Mit Philipp Lahm habe ich den strategisch richtigen Gesellschafter für Sixtus gefunden. Er steht am Anfang seiner Karriere als Unternehmer und kann und möchte das Unternehmen langfristig begleiten. Darüber hinaus ist er, genau wie ich, tief in der Region verwurzelt und passt als Spitzensportler und Persönlichkeit perfekt zu Sixtus.“ Lahm brächte nicht nur seine Erfahrungen aus einer einzigartigen Karriere als Fußballprofi mit, sondern als ehemaliger Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und des FC Bayern München auch Führungskompetenz. Darüber hinaus habe er sich schon früh mit den Themenbereichen Sport, Bewegung sowie gesunde und aktive Lebensführung auch neben dem Platz in Projekten und Partnerschaften auseinandergesetzt.

„Nach eineinhalbjähriger Zusammenarbeit, ist jetzt für mich ein sehr guter Zeitpunkt, um meine Anteile an Philipp Lahm abzugeben, weil ich sicher bin, dass er Sixtus in eine erfolgreiche Zukunft führen kann. Mein Kerngeschäft ist das Verpackungsgewerbe, auf das ich mich mit der Überzeugung, dass Sixtus in guten Händen ist, wieder fokussieren möchte“, schließt Franz Kroha.

Philipp Lahm, Hauptgesellschafter der Philipp Lahm Holding GmbH freut sich auf diese Aufgabe: „Der Einstieg bei Sixtus war vor zwei Jahren mein Schritt ins Unternehmertum. Ich war sofort von den Produkten überzeugt und habe über die Zeit einen sehr guten Überblick über die Herausforderungen und die Stärken bekommen. Ich freue mich daher jetzt noch mehr Verantwortung für Sixtus zu übernehmen und zu tragen. Bei Franz Kroha möchte ich mich für die sehr gute Zusammenarbeit herzlich bedanken. Ich habe in zahlreichen Situationen von seinem Erfahrungsschatz profitiert.“

Mehr unter: www.sixtus.de

Foto: Nadine Rupp