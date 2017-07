Yoga Down Under im Emirates One&Only Wolgan Valley

Vielleicht liegt es an der würzig duftenden, klaren Bergluft, vielleicht an den uralten Geschichten und Mythen, die in den Wäldern des Wolgan Valley zuhause sind – Fakt ist: Wer offen für die Wirkung der körperlichen und geistigen Übungen der Yogalehre ist, kommt vor der berückenden Kulisse der Greater Blue Mountains in den Genuss eines ganz besonderen „Prana“, einem Sanskrit-Wort, das sich frei mit „Lebensenergie“ übersetzen lässt. Diese Energie ist auch dem Spa-Team des One&Only Wolgan Valley nicht verborgen geblieben, weshalb der weitläufige Außenbereich des Resorts um eine große Yoga-Plattform mit Blick auf die nebelverhangenen Wälder und im Abendlicht rot glühenden Berghänge erweitert wurde. Hier werden regelmäßig kostenlose Gruppenstunden unter fachkundiger Anleitung angeboten, aber auch Einzelstunden sind jederzeit buchbar.

Wer Körper und Geist zusätzlich mit einem maßgeschneiderten Wellness-Programm verwöhnen möchte, kann für den Aufenthalt im Emirates One&Only Wolgan Valley gleich das passende Paket buchen: Wellness in the Mountains. Es beinhaltet eine persönliche Beratung, ebenso wie eine tägliche 90-minütige Massage – zum Beispiel eine Chakra Balance ergänzend zum Yoga-Programm, die Sacred Stones Massage, Mountain Aromatherapy oder die Bushman’s Massage. Zudem gibt es auf den Wellness-Plan abgestimmte Mahlzeiten, ein tägliches Aktivprogramm mit viel Bewegung in freier Natur sowie Spa Amenities in der Villa und ein Sodashi-Geschenkpaket für das Spa-Gefühl zuhause. Für den erholsamen Schlaf werden jeden Abend „Better Sleep Rituals“ durchgeführt, die auch zuhause angewendet ihre Wirkung entfalten. Das Paket ist ab 2.025 AUD (umgerechnet ca. 1.371 Euro) pro Person und Nacht in einer der luxuriösen Villen mit privatem Pool buchbar.

Bilder: (c) One&Only