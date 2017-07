Salzburgerhof: Om im Garten Eden

Ende September finden im Salzburgerhof wieder die beliebten Yoga-Tage statt. Das 5-Sterne-Superior Hotel bietet mit einem zauberhaften Feng-Shui Garten und dem großzügigen Wellness-Schlössl eine einzigartige Erholungsoase.

Von 25. bis 29. September ist der international tätige Yogalehrer Ben Rakidzija in Zell am See anzutreffen. Er ist bekannt für eine Mischung aus Hatha Yoga, Vinyasa Flow, Yin Yoga und QiGong. Zudem werden Übungen aus den Bereichen Faszien-Training oder Self-Massage gezeigt. Es darf auch meditiert werden: Ben unterrichtet Zazen, die Meditationspraxis des Zen-Buddhismus. Ziel seines Unterrichts ist ein stabiler Körper und ein klarer Geist.

Der von Familie Holleis geführte Salzburgerhof zählt seit Jahrzehnten zu den besten Wellnessadressen in Österreich. Ein idyllisches Schwimmbiotop samt Wasserfall und ein Meer von Blumen und lauschige Rückzugsorte bieten eine einzigartige Kulisse für Aqua Gym, individuelle Fitnesstipps vom Personal Coach oder geruhsame Momente zu zweit. Das Wellnessangebot des Salzburgerhofs umfasst eine unglaubliche Auswahl an Streicheleinheiten. 3.500m² Wellness-Bereich sprechen für sich: Auf drei Etagen wird von Ayurveda mit „dem“ international renommierten Experten Rhyner bis geführtes schwereloses Floaten im Sole Becken alles geboten, was das Herz begehrt.

Yoga-Package (buchbar im Zeitraum vom 24.-30. September 2017)

ab EUR 520,- pro Person für 4 Nächte im Doppelzimmer inklusive Salzburgerhof-Verwöhnpension, Benützung des mit 4 Lilien vom Relax Guide prämierten Wellness Schlössl, täglich zwei Yogaeinheiten mit Yoga- und Meditationslehrer Benjamin Rakidzija, revitalisierende Saunaaufgüsse, Privatbadestrand am See; kostenloser Fahrradverleih und 30% Greenfee-Ermäßigung auf der 36-Loch Anlage des Golfclubs Zell am See – Kaprun.

5-Sterne Superior Genießer-, Golf- & Wellnesshotel Salzburgerhof, A-5700 Zell am See, Auerspergstraße 11, Tel.: 0043/(0)6542 / 765, Fax: 765-66, E-Mail:5sterne@salzburgerhof.at, www.salzburgerhof.at