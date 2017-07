Energie tanken am Kraftplatz Gradonna

Das Gradonna Mountain Resort liegt in einer der schönsten Gegenden der Alpen, in direkter Nähe zum Nationalpark Hohe Tauern und zweier so genannter Kraftplätze, dem Großglockner und dem namensgebenden Gradonna-Felsen. Yoga-Expertin und -Trainerin Andrea Eder weiß um die besonderen Eigenschaften solcher Kraftplätze und zeigt den Gäste des Gradonna Mountain Resort, wie sie deren positive Wirkung im Sinne einer Beruhigung, Stärkung oder Bewusstseinserweiterung für sich nutzen können.

Täglich bietet sie unterschiedliche Gruppen-Kurse an, die für die Gäste des Gradonna Mountain Resort im Übernachtungspreis enthalten sind.

„Berge & Energie“

„Klare Bergluft“

„Kraft des Mondes“

„Lebensfreude“

„Gut geerdet, starke Wurzeln“

„Spüre die Stille“

„Entspannung & Entschleunigung“

Yoga & Barfußwandern

Aktives Erwachen mit Yoga

Schwungvoll in den Tag mit Yoga

Chakra Meditation

Doch nicht nur die Kurse bieten eine große Themen-Bandbreite. Auch die Orte, an denen Andrea Eder ihre Kurse anbietet, sind bemerkenswert: Vom obligatorischen Yoga-Raum über den berühmten Turm des Hauptgebäudes sind den Wünschen keine Grenzen gesetzt. Wirklich spektakulär wird es aber, wenn Andrea Eder ihre Kurse im Freien anbietet. So finden die Kurse, wenn es das Wetter zulässt, unter anderem auf der Wiese oder direkt am Badeteich des Resorts statt – stets mit einer grandiosen Aussicht ins wunderschöne Tal mit dem idyllischen Ort Kals und vor allem auf das beeindruckende Massiv des Großglockners. Im Wald wiederrum erleben die Gäste eine völlig andere Erfahrung. Umrahmt von Bäumen fällt die Konzentration auf die innere Ruhe besonders leicht. Ein besonderes Highlight ist zudem Yoga in Verbindung mit einer Barfuß-Wanderung im angrenzenden Nationalpark Hohe Tauern.

Die Angebote im Gradonna Mountain Resort richten sich sowohl an Anfänger als auch an erfahrene Yogis. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich neben den kostenlosen Gruppenkursen auch individuelle Yoga-Stunden gegen ein Entgelt von 55,00 Euro pro Stunde zu buchen.

Der Gradonna-Effekt, der den Gast ein völlig neue Form der Entspannung erleben lässt, die er noch lange nach seinem Aufenthalt spürt, findet in der Erfahrung des Yogas seinen ultimativen Höhepunkt.

Infos und Buchung: www.gradonna.at