Verlosung: Belebende Auszeit im Klosterhof

Aufwachen in der frischen Luft des Berchtesgadener Berglands, sattgrüne Wiesen und mächtige Berggipfel vor dem Fenster. Im Zimmer duftet es nach Apfelholz, warme Farben und edle Stoffe schaffen eine natürlich gemütliche Atmosphäre. Der Tag im 4-Sterne-Superior-Hotel Klosterhof beginnt mit einem herrlichen Frühstück oder einer Yoga-Session vorm beeindruckenden Panorama. An diesem Kraftort, einem 500 Jahre alten Kloster, behutsam renoviert und ergänzt durch moderne großzügige Erweiterungsbauten, genießen Sie entspannte Tage, tanken neue Energie, relaxen im 1500 Quadratmeter großen, preisgekrönten Artemacur Spa. Alpiner Genuss heißt die kulinarische Devise. Die Küche ist innovativ und doch den Traditionen und der Region verbunden.

Zu diesem einzigartigen Hideaway in perfekter Alleinlage gehört auch ein modernes Gesundheitszentrum mit dem von Hausherr Dr. Andreas Färber entwickelten ganzheitlichen Artemacur-Konzept. Artemacur steht für die Kunst zu heilen und die Kunst, sich für das eigene Wohl zu engagieren. Das Wohlbefinden der Gäste steht im Klosterhof ganz im Vordergrund.

Belebende Auszeit im Berchtesgadener Land

Gewinnen Sie mit SPA inside diesen Wohlfühlaufenthalt im Hotel Klosterhof: 2 Übernachtungen für 2 Personen im Panorama-Doppelzimmer inkl. Genießer-Frühstücksbuffet, 6-Gang-Abendmenü, Verwöhnpackung auf der Nassmassageliege, individuelle Massage (30 Min. p. P.) im 1500 m² großen Artemacur Spa.

Senden Sie bis 1. August 2017 eine Karte mit dem Stichwort „Klosterhof“ an: SPA inside, Aschmattstr. 8, 76532 Baden-Baden oder per E-Mail an gewinnen@redspa.de – Adresse bitte nicht vergessen!

Ausgenommen sind beauftragte Teilnahmedienste und Gewinnspiel-Agenturen. Das Los entscheidet. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Ihre Daten werden nur für die Durchführung des Gewinnspiels erhoben und verwendet und ansonsten nicht an Dritte weitergegeben.

