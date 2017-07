Spektakuläre Pools in Ferienunterkünften weltweit

Pinke Flamingos, regenbogenfarbene Einhörner, Donuts und Pizzastücke: Aufblasbare Tiere, Luftmatratzen und Badeinseln sind der Pool-Trend 2017. Ob im Meer, in heimischen Schwimmbädern oder auf Seen – auf Social Media finden sich zahlreiche Bilder von Menschen, die sich auf dem Rücken eines Schwans oder auf einer Bretzel entspannt durch das Blau treiben lassen und die Sonne genießen. www.Tripping.com/de, die weltweit größte Suchmaschine für Ferienwohnungen und Kurzzeitvermietungen, hat Unterkünfte mit außergewöhnlichen Pools zusammengestellt, die genügend Platz für Ausflüge mit Flamingo & Co. bieten.

Beverly Hills

Gäste des Anwesens Code Blue 90210 können vom großzügigen Infinity-Pool aus direkt auf die Stadt der Engel blicken. Die Master Suite des Hauses ist mit Kamin und Panorama-Fenstern ausgestattet und auch vom verglasten Wohnbereich aus kann die Skyline der Metropole betrachtet werden. Buchbar ab 4.778 Euro pro Nacht.