Hideaway Beach Resort & Spa: Flitterwochen am Traumstrand

Endlose Sandstrände, ein romantischer Sonnenuntergang und gemeinsames Entspannen – nichts kann passender sein, um den schönsten Tag im Leben gebührend in den Flitterwochen zu krönen. Das Hideaway Beach Resort & Spa auf den Malediven bietet hierfür die perfekte Kulisse für den Traumurlaub zu zweit.

Die Seele baumeln und sich verwöhnen lassen, Wellnessangebote genießen oder mit dem Boot in den Sonnenuntergang fahren – das Angebot für himmlische Flitterwochen des Hideaway Beach Resort & Spa lässt keine Wünsche offen. Für sportlich aktive Pärchen gibt es auch die Möglichkeit, bei einem gemeinsamen Tauchgang die farbenprächtigen Riffe zu erkunden, denn die Malediven sind weltweit als eine der besten Tauchdestinationen bekannt.

Das Hotel bietet auch individuelle Angebote ganz nach den Wünschen des frisch vermählten Paares an. Eine Hochzeitstorte oder ein romantisches Abendessen auf einer einsamen Insel am Strand mit Kerzenschein ist ebenso Teil des Portfolios des Luxushotels.

Die Nächte verbringen die Gäste entweder in der Sunset Strandvilla mit Zugang zum privaten Strandabschnitt am Indischen Ozean oder in der Deluxe Wasservilla mit Pool, die auf Stelzen gebaut direkt in der türkisblauen Lagune liegt.

Weitere Informationen zu allen Attraktionen und besonderen Packages im Hideaway Resort & Spa gibt es auf www.hideawaybeachmaldives.com.