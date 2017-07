Four Seasons Firenze: Michelin-Stern-Picknick mit Aussicht

Es gibt im Sommer kaum etwas Schöneres als ein leichtes Picknick in der Natur, umgeben von einer erfrischenden Brise. Gäste des La Villa im Four Seasons Hotel Firenze können nun im hoteleigenen Park – dem historischen della Gerardesca-Garten – ein Michelin-Stern-Picknick in geschichtsträchtiger Idylle erleben. Sowohl zur Mittags- als auch zur Abendzeit kommen frische, lokale Spezialitäten wie toskanischer Dinkelsalat oder Bresola, Fingerfood und Wein aus der Chianti-Region auf die Picknickdecke – eigens vorbereitet von Sternekoch Vito Mollica.

Je nach Geschmack haben Four Seasons Gäste die Wahl zwischen vier unterschiedlichen Picknick-Plätzen, wie etwa die Enklave mit Ausblick auf die Kuppel der bekannten Kathedrale Santa Maria del Fiore oder im kühlen Schatten der Bäume auf einem entlegenen Hügel. Wem dies zu ruhig erscheint, kann über Bluetooth-Installationen seiner Lieblingsmusik lauschen.

Weitere Infos: www.fourseasons.com/florence