Dubrovnik – nicht nur für GoT-Fans ein begeisterndes Reiseziel

Das Warten hat ein Ende: Eingefleischte Game-of-Thrones-Fans konnten in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli die erste Folge der 7. Staffel der beliebten HBO-Serie auf Sky verfolgen. Wieder war die malerische Hafenstadt Dubrovnik an der kroatischen Adriaküste einer der Drehorte. Fans der Fantasy-Serie zieht es seit Jahren in diese Festungsstadt.

Sommerziel für ein verlängertes Wochenende: Dubrovnik. Die Perle an der kroatischen Adria begeistert mit mittelalterlicher Pracht und schönsten Hotels. Die charmante Hafenstadt mit ihren engen Gassen, prachtvollen Palästen und der einmaligen Festungsmauer ist Magnet für Fans der TV-Serie „Game of Thrones“, aber auch alle die Sonne, Strand und Meer, Kultur und gutes Essen lieben, werden hier nicht enttäuscht. Stylische Hotels, coole Bars und erstklassige Restaurants bieten den perfekten Rahmen für ein Wochenende zum Wohlfühlen.

Was die „Perle der Adria“ außer den imposanten Filmkulissen für GoT noch zu bieten, steht in einem ausführlichen Bericht in der aktuelle Juli/August-Ausgabe des Wellness-Reise-Magazin SPA inside.

Foto: (c) tz Igor Brautovic