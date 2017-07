Digital Detox-Reisen: Zehn Ziele zum Abschalten

Urlaub ohne Smartphone, Tablet & Co: Wer sich für Ferien im Offline-Modus entscheidet, will ganz bewusst abschalten. Folgende Hotels und Reiseziele setzen auf „Digital Detox“, um ihre Gäste wieder zur Ruhe – und zu sich kommen zu lassen.

Schlossgut Oberambach, Bayern/Deutschland: Strahlungsfreie Urlaubstage

Gäste im Schlossgut Oberambach gehen nach 22 Uhr offline – und zwar ob sie wollen oder nicht. Denn dann wird im Biohotel am Starnberger See der Aus-Button fürs WLAN gedrückt. Wenn sie trotzdem ins World Wide Web müssen, erhalten Urlauber am Empfang einen DLAN-Stecker. Abgeschirmte Elektroleitungen bieten strahlungsfreie Atmosphäre und damit gesunden Schlaf. Die nachhaltige Philosophie des Schlossguts animiert darüber hinaus zu Biogenuss und Achtsamkeit. Eine Nacht im Naturgesund-DZ mit Frühstück kostet ab 95 €/Pers. www.schlossgut.de

Bildnachweis: Biohotel Schlossgut Oberambach/Robert Kittel