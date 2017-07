Die 5 außergewöhnlichsten Hotels in Arizona

Wie man sich bettet, so schläft man auch ─ für Reisende bedeutet dies, auch nachts einen unvergesslichen Urlaub im Grand Canyon State genießen zu können. Arizona fasziniert seine Besucher sowohl mit einzigartigen Landschaften und Naturwundern als auch mit einer großen Auswahl einzigartiger Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten.

Wigwam Motel in Holbrook

Nach einem erlebnisreichen Tag im Land der Indianer lädt das Wigwam Motel in Holbrook an der Route 66 seine Besucher ein, sich in einem seiner 15 Riesen-Tipis zu erholen. Obwohl es sich nicht um echte Zelte handelt, vermitteln die ungewöhnlichen Nachbauten den Eindruck eines Indianerdorfes. Jeder Wigwam hat einen Durchmesser von vier Metern und eine Höhe von etwas mehr als neun Metern. Ausgestattet sind die Unterkünfte mit Badezimmer, ein oder zwei Doppelbetten sowie Heizung und Klimaanlage. Im Mai 2002 wurde das Motel sogar in das „National Register of Historic Places“ aufgenommen. Außerdem ist es der perfekte Ausgangspunkt für Touren in den Norden Arizonas mit Highlights wie dem Monument Valley, Canyon de Chelly oder Flagstaff.