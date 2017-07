Kroatische Adriaküste

Die kroatische Adria bietet einen faszinierenden Anblick: Vor der von hohen Bergen überragten, buchtenreichen Küste mit ihren flachen Badestränden liegen rund tausend Inseln, Inselchen, Schollen und Klippen im Meer. Welche Inseln lassen sich zu einer mehrtägigen Tour verbinden? Wo kann man gut Rad fahren? Und wo liegen die schönsten Strände? Welche Museen sollte man auf keinen Fall verpassen? Kompetent und praxisbezogen gibt Hubert Beyerle gleich auf den ersten Seiten des DuMont Reise-Taschenbuchs zu diesen und anderen Fragen Auskunft.

In Zadar auf venezianischen Spuren wandeln oder in Dubrovnik Kunstschätze in einem Dominikanerkloster betrachten, die einstige Piratenburg Nehaj besuchen oder rund ums Mirnatal Trüffel, Wildspargel und istrischen Schinken genießen – zehn Entdeckungstouren sorgen für unvergessliche Reiseerlebnisse und stillen den Wissensdurst.

Mit separater Reisekarte.

Verlag: Dumont Reise Verlag, Ostfildern, 2015

Seiten: 296

Preis: 14,99 €