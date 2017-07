City-Trip Dubrovnik

Der Stadtführer von Reise Know-How ist der ideale Begleiter, um alle Seiten der kroatischen Kulturstadt Dubrovnik selbstständig zu entdecken:

– Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Museen der Stadt sowie weniger bekannte Attraktionen und Viertel ausführlich vorgestellt und bewertet

– Faszinierende mittelalterliche Architektur in der UNESCO-geschützten Altstadt

– Abwechslungsreicher Stadtspaziergang, Themenrundgang „Game of Thrones“

– Erlebnisvorschläge für ein langes Wochenende in Dubrovnik

– Shoppingtipps vom traditionellen Markt bis zum Textildesigner und Souvenirsteinmetz

– Die besten Lokale der Stadt und allerlei Wissenswertes über die italienisch angehauchte dalmatinische Küche

– Tipps für die Abend- und Nachtgestaltung: vom klassischen Freiluftorchester bis zur angesagten Höhlen-Lounge

– Dubrovnik zum Träumen und Entspannen: stille Klöster, Gradac-Park oder ein Strandtag

– Ausgewählte Unterkünfte von preiswert bis ausgefallen

– Hintergrundartikel mit Tiefgang: Geschichte, Mentalität der Bewohner, Leben in der Stadt …

– Kleine Sprachhilfe Kroatisch mit den wichtigsten Vokabeln für den Reisealltag

– Faltplan zum Herausnehmen

Dazu: kostenlose Web-App für Smartphone, Tablet und PC mit Stadtplan- und Satellitenansichten passend zum Text, Routenführung zu allen beschriebenen Sehenswürdigkeiten, Verlauf des Stadtspaziergangs und des Game-of-Thrones-Rundgangs, seitenbezogenen Updates nach Redaktionsschluss sowie einem Mini-Audiotrainer Kroatisch.

Verlag: Reise Know-How Verlag, Bielefeld, 2016

Seiten: 144

Preis: 9,99 €