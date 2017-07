Im Grand Musée du Parfum in Paris lassen sich die Düfte auf eine ganz neue spielerische und spannende Art und Weise erleben. Über Videos erzählen Parfümeure, was die Magie von Düften ausmacht und lassen an ihrer Arbeit teilhaben. Und Besucher können auch selbst ihre olfaktorischen Fähigkeiten testen. Unser Tipp für Ihren nächsten Paris-Besuch. Das Grand Musée du Parfum befindet sich stilecht in der edlen Rue du Faubourg du St Honore.