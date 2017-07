Tag des Kusses: Natürlich schöne Kusslippen

Ein Kuss zur Begrüßung oder zum Abschied, für Freunde, Familie und vor allem für den Partner – ein Kuss gehört definitiv zu den schönen Dingen des Lebens, was sicherlich daran liegt, dass bei einem intensiven Kuss Glückshormone ausgeschüttet werden und Stress abgebaut wird1. Damit das Küssen ein Vergnügen bleibt, rät Natrue anlässlich des Tags des Kusses am 6. Juli 2017 dazu, auf die richtige Pflege zu achten: Zum einen sollte Lippenpflege vor dem Austrocknen und vor UV-Strahlen schützen, denn die Haut an den Lippen ist sehr dünn und verfügt nur vereinzelt über Talgdrüsen. Mit Lippenstiften in zertifizierter Natur- und Biokosmetik-Qualität zaubert man auf ganz natürliche Weise schöne Lippen.

Die Lippenpflege mit Natur- und Biokosmetikprodukten hat etliche Vorteile: Natürliche Fette und Öle pflegen, spenden Feuchtigkeit und zaubern sanften Glanz. Zudem sorgt das mittlerweile umfangreiche Natur- und Biokosmetik-Sortiment an Lippenpflegeprodukten für unzählige Looks in tollen Farben, sodass sich für jede Stimmung die perfekte Nuance finden lässt. Eins sollte ihnen aber gemein sein: Das Natrue-Siegel, das allen, die ihre Lippen pflegen und modisch betonen wollen, eine verlässliche Natur- und Biokosmetik-Qualität garantiert. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es über 400 Natrue-zertifizierte Produkte speziell für die Lippen, unter anderem Lipgloss, Lippenbalsam und Lipliner. Viele Produkte bieten einen zusätzlichen UV-Schutz. Die Trends, die sich dabei für 2017 abzeichnen, sind: Lippenstifte im Matt-Look, rote Lippen in allen Varianten, elegant halbglänzende Glosse und texturierte Lippenstifte.

Im Dschungel der verschiedenen Werbeaussagen und Label ist es für Verbraucher manchmal schwierig, die Orientierung zu behalten. Daher hat Natrue in Kooperation mit Simpleshow ein Video produziert, welches zeigt, wie Verbraucher Greenwashing-Produkte von echter Natur- und Biokosmetik unterscheiden können.

Die Natrue-Zertifizierung gibt dem Verbraucher die folgenden Garantien:

• Nichts Künstliches (vom Menschen Geschaffenes) ist zugelassen, nur natürliche, naturnahe und naturidentische Inhaltsstoffe sind akzeptiert.

• Durch die Aufteilung des Kosmetikspektrums in 13 Kategorien wird die maximale Natürlichkeit jedes einzelnen Produktes gewährleistet.

• 75-Prozent-Regel: Um Greenwashing zu vermeiden, müssen mindestens 75 Prozent der Einzelprodukte einer bestimmten Produktreihe die

Voraussetzungen des Natrue-Standards erfüllen

• Natrue unterscheidet drei Zertifizierungsstufen:

o Naturkosmetik: die Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs, aber nicht zwingend aus biologischem Anbau; Basis für die weiteren Zertifizierungsstufen

o Naturkosmetik mit Bio-Anteil: Mindestens 70 Prozent der natürlichen Inhaltsstoffe stammen aus kontrolliert biologischem Anbau

o Biokosmetik: Mindestens 95 Prozent der natürlichen Inhaltsstoffe stammen aus kontrolliert biologischem Anbau

• Wasser wird nicht als natürlicher Inhaltsstoff betrachtet, weil Natrue den Anteil der in einem Produkt enthaltenen natürlichen Inhaltsstoffe nicht künstlich erhöhen will.

Mehr Infos unter: www.natrue.org

Bild: (c) Weleda